Nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", pevačica Marija Mara Stojadinović se pre dvadeset godina povukla iz javnosti nakon skandala koji se dogodio sa intimnim fotografijama. Ona se odselila u Ameriku, gde i živi, a sada se oglasila i podelila kako izgleda njen život.

Pevačica je šokirala javnost kada su pre 20 godina isplivale njene toples fotografije, zbog kojih se navodno, kako se pisalo, povukla sa medijske scene i napustila zemlju.

Marija je nakon tog dešavanja otišla u Ameriku, gde je izgradila potpuno nov život daleko od očiju javnosti.

"Ima se, može se"

Ovog puta se putem TikToka oglasila iz Čikaga i pokazala kako živi. Na videu, u opuštenom izdanju, pokazala je kako se hrani, a onda je poručila:

- Ima se, može se! Šta ste vi mislili, da mi u Čikagu nemamo paštetu i domaće kiselo mleko? Imamo! Ja danas, onako domaćinski, kao da sam na selu kod kuće, mažem paštetu - rekla je Marija Mara Stojadinović.

Razvod

Marija se u jednom momentu razvela, a ranije se prisetila tog trenutka. Marijin suprug izabrao je da napusti nju i njihovog tek rođenog sina.

- Razvela sam se brzo nakon Lazarevog rođenja, par meseci nakon porođaja... Nije bilo lako i to je jedan od najtežih momenata u mom životu. Tada sam bila u jako lošem zdravstvenom stanju, jer je i trudnoća bila visokorizična, isto tako i porođaj. Lazar je prevremeno rođen i tada smo dugo bili u bolnici. I tako nadajući se podršci, neko odlučuje da mu je potreban psihički odmor, što sam ja shvatila kao napuštanje i momentalno kontaktirala svog advokata, bez ikakve rasprave. Ja sam osoba koja mrzi sebične ljude, pogotovo kada su u pitanju deca. Nemam nameru nikoga da vučem na leđima, celog života radim i radiću za svoje dete, a muž je promenjiva kategorija - prisetila se Mara, pa otkrila još neke detalje obivšem suprugu.

Odbila preseljenje u Afriku

Bivši partner iz Afrike je fudbalski trener, a ona nikada nije želela da se preseli u njegovu rodnu zemlju.

Vrlo je moguće da je okidač njegovog odlaska to što sam ja bila protiv preseljenja iz Amerike u Afriku. On je fudbalski igrač, trener i sada ima svoju ligu i tim u Kameronu. Razumela sam da je njegov posao povezan sa Afrikom. Posle razočaranja jer u Americi evropski fudbal nije popularan kao u Africi, želeo je da se spakujemo i preselimo. Ne bih mogla da živim tamo, svakako ne bih mogla ni da pevam, šta da pevam, 'tamba lamba' po džungli... Potom i zbog budućnosti deteta. Bila sam tamo više puta i uvek sam se vraćala tužna, jer nisam mogla da pomognem svima, to su zemlje trećeg sveta.

Pevačica je tada prvi put otkrila u kakvim odnosima je danas sa bivšim suprugom i koliko je teško graditi zdrav odnos zbog roditeljstva kada su bivši supružnici na dva različita kontinenta.

- Teško je graditi zdrav odnos koji počiva na teškim razlikama dve kulture. Mi smo pokušavali, ali nismo uspeli. Nema istih razumevanja, smisla za humor, pa čak ni hranu. Nije lako. Mi smo danas u izvanrednim odnosima, staramo se o detetu, Lazar je blizak sa ocem i nikada mu ne bih rekla nešto loše o ocu. Njih dvojica su bliski, kada je u Americi često se viđaju, kada je u Africi onda su u stalnom kontaktu.

