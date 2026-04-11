NI ZA PRAZNIKE NEMA MIRA U ELITI! Prekid programa, Kačavenda potpuno pobesnela
Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević žestoko su zaratili usred svoje emisije "S mesta splačine".
- Ti meni ne možeš da govoris da sam pristrasna. Filip od tvog sr*nja ne može da priča, a to što ti se ne sviđaju odgovori su druga priča. Nemoj ti meni više da upoređuješ. Ti si ovde voditelj i malo si se primio - urlala je Milena.
- Filip izaziva reakcije jer neće da odgovoara - dodao je Dača.
- Ti želiš da dođu da ih pljuju - dodala je Milena koja je u aferi već izvesno vreme.
- Kao što pljuju Aneli, Staniju, Asmina... Ti si rekla da treba da isteramo Ivana - rekao je Dača.
- Ne Ivana, on je bio planiran, a šta je sa drugima? Mogu li Teodora i Filip da pričaju? - nastavila je Kačavenda.
- Filip ne odogvara kad se postavljaju pitanja - rekao je Dača.
- Vidim tebi je baš odgovorio, g*vno malo - dodala je Kačavenda.
