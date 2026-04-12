Muzička zvezda Jelena Karleuša otkrila je svojevremeno detalje o životu u Atini, sukobu s bivšim suprugom Duškom Tošićem, ali se dotakla i ostalih tema.

Kako komentarišeš odlazak Marije Šerifović iz "Zvezda Granda"? Na njeno mesto je došla Dara Bubamara...

- Bilo je logično da će Marija otići iz "Zvezda Granda", zato što je taj format s mojim odlaskom prestao da postoji. Marija je tu jedina oživljavala neku vatru, neki dim... Ona je bila dobar tandem sa mnom. Mi smo bile idealan spoj. Kada sam otišla ja, otišao je motor koji je bio pogon čitavom timu. A što se Dare tiče - želim joj svu sreću. Već se oprobala u "Pinkovim zvezdama" i videli smo kako je to izgledalo.

O Tei Tairović i Milici Pavlović

Jedno od potencijalnih imena kada je reč o Pinkovim Zvezdama i žiriju tada je bilo Tea Tairović

- Pa, to bi bilo super. U "Zvezdama Granda" sam bila jedini član koji je njoj davao poene za prolazak jer volim energiju kod ljudi. Volim ljude koji igraju na sceni i daju 300 posto sebe. To je svakako bila ona. Možda bi ona imala šta da kaže nekom od učesnika kada je reč o pokretu, nekoj igri. Kada je reč o pevanju - ne. Mada moram da je pohvalim, pevanje je od takmičenja izuzetno popravila.

Šta misliš o ponašanju Milice Pavlović nakon prekida vašeg prijateljstva? Kaže da će poslati fakuturu koleginicama koje je neprestano pominju u javnosti...

- Miličino ponašanje ni ne želim da komentarišem... Sve što je uradila je ružno i neprofesionalno, ali je to njeno pravo. Pokazala je pravo lice. Ja bih Milici morala da pošaljem fakturu za sav marketing, koji u životu ne bi mogla da plati. Ali... ja sam dobar čovek, nikome ne zameram ništa i sve opraštam. Svako ima svoje razloge što se ponese ružno prema nekome ko mu je pružio ruku i učinio dobro kada je bio na početku i kada mu ne ide. Ja sam navikla da ljudi dobro uzvrate lošim, ali oni ne traju dugo. Ugasi ih karma.

Tvrdi da Duško nije za porodicu

Kako si reagovala kada te je Duško Tošić napao na društvenim mrežama?

- Njegovu objavu su mi pokazale ćerke. To govori koliko je to bilo ružno i nepromišljeno. Ubrzo je on obrisao uvrede i pokajao se. Bio je iznerviran mojom pričom o drugim muškarcima, ali svako ko gubi ima pravo da se ljuti i pokazuje mušku sujetu. Nije mu to trebalo, a on je toga svestan. O bivšem suprugu i ocu moje dece neću više reći nijednu ružnu reč.

Čini se da štediš Duška...

- Ne štedim ja Duška, nego mu opraštam. Nije svako za porodicu i niko nije vredan boriti se za njega. Neko zna da ceni i razume šta ima, a neko ne. Žao mi je što se cela situacija koja se dogodila s onim užasnim eksplicitnim slikama okrenula protiv mene. Ljudi vole da zabijaju nos u tuđe privatne stvari, a da ne znaju razloge.

Nikada nisam želela da izađu moje privatne poruke, niti skrinšotovi mojih privatnih video poziva. Neka ljudima koji su to uradili i onima koji sve to i danas koriste da me grupno siluju služi na čast. Nema veze, jaka sam ja žena koja može mnogo toga da izdrži i podnese. Iz tog razloga spremam nove pesme i to je nešto najbolje što sam u karijeri snimila. Spremila sam najbolji album za 30 godina karijere. Biće to šamarčina svima onima koji su potpisivali peticije protiv mene, kenselovali me i pokušavali atentat na moju ličnost.

Živela kod Arkana u vili

Da li je istina da si početkom dvehiljaditih živela u stanu Željka Ražnatovića Arkana u Atini?

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osećala kao kod kuće, a provodila sam mesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša.

Kako se sećaš tog parioda?

- Pamtim ga kao najlepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu decu i još uvek maloletnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".

