Slušaj vest

Dobrivoje Topalović preminuo je 2020. godine u jeku pandemije koronavirusa od posledica teške bolesti, a sahranjen je u svom rodnom mestu Preljini, u blizini Čačka. Hitovi i sećanje na legendarnog pevača narodne muzike i dalje žive u narodu.

Naša ekipa je svojevremeno posetila Preljinu, tamo smo razgovarali s meštanima koji su ga poznavali, ali i posetili njegov porodični dom i večno počivalište na seoskom groblju.

Omiljena kafana

1/4 Vidi galeriju Omiljena kafana Dobrivoja Topalovića Foto: Marko Karović

Odmah po dolasku u ovo mesto, koje se nalazi na nekoliko minuta od Čačka, imali smo veliku sreću, pa smo u lokalnoj kafani naišli na gospodina Dragana Nikolića, koji je po zanimanju grobar i bio je višegodišnji prijatelj pokojnog pevača.

- Naišli ste na pravog čoveka, koji će vam sve ispričati o našem Dolu. Mnogo je voleo da dolazi ovde u kafanu i da igra domine. Kocka mu je bila veliki porok. Obožavao je da popije rakijicu, pivo nije voleo. Dole je naš idol, simbol Preljine. Naš jedini pevač koji je otišao odavde i uspeo u belom svetu. Dobrivoje je držao gore na svom imanju i ovce jedno vreme, pa sam mu kosio livadu i balirao. Imao je dosta zemlje. Plaćao mi je sve to redovno, do jedno godinu dana pred smrt. Onda je to izdao nekom čoveku iz komšiluka na kraju. Bili smo jako bliski, iako je bio dosta stariji od mene. Poslednjih dana pred smrt nisam ga viđao, ali smo svi znali da je loše i pitanje dana je bilo kada će preminuti - rekao nam je grobar na početku, a sve je potvrdila i konobarica, kojoj je takođe ostao u najlepšem sećanju.

Pevačeva porodica ne živi u Preljini

Zanimalo nas je i da li Topalovićeva porodica dolazi u Preljinu posle njegove smrti.

1/7 Vidi galeriju Dobrivoje Topalović Foto: Youtube Printscreen

- Njegova supruga, ćerka i unuk ne žive ovde. Oni su u Beogradu, a ovde dođu početkom juna, pred pomen Dobrivoju. Budu tu oko mesec dana i onda dođu u septembru na njegov rođendan, kad je pevačka smotra Dani Preljine njemu u čast u dvorištu osnovne škole. Ana Bekuta, Vera Matović, njegov kum Miroslav Ilić, Radiša Urošević, Miša Mijatović, Aca i Bilja Ilić tad redovno dođu i ispoštuju ga, celo selo bude tu. Ja se uvek javim njegovima kad dođu - istakao je Nikolić.

1/7 Vidi galeriju Kafana u kojoj je Dobrivoje Topalović započeo karijeru Foto: Marko Karović

U njegovom društvu posetili smo i mesto na kojem je Dobrivoje započeo svoju muzičku karijeru.

- Ovo je kafana "Kod Sretena". Tu je on počeo da peva, a sad je zatvorena. Preljina je sad zamrla. Ovde u Preljini je pevao poslednjih godina na svadbama, ljudi su ga zvali redovno. Čak sam čuo i da je išao u Australiju pod stare dane. Zvali su ga naši ljudi koji tamo žive da im peva na slavljima - objasnio nam je sagovornik.

Dobrivojeve papuče još stoje ispred vrata kuće

1/12 Vidi galeriju Kuća i imanje Dobrivoja Topalovića u Preljini Foto: Marko Karović

Grobar nam je otvorio i kapiju pevačeve kuće, u kojoj je proveo poslednje dane života.

- Priča se da će njegovi da prodaju ove kuće i imanje. Sad ima jedan dečko koji mu održava to imanje, dali su tu zemlju, pa onda rade pod kiriju od 100 evra. Nije zaraslo u korov i ne propada toliko, to je važno. Sve je onako kako je bilo dok je on bio tu. Ima ovde sigurno tri hektara zemlje. Tu je sedeo leti na terasi, uživao je u hladnoj rakijici. Evo i njegove papuče, tuga - pokazuje nam Dragan.

Sahranjen pored majke

1/6 Vidi galeriju SAHRANJEN DOBRIVOJE TOPALOVIĆ U PRELJINI! Porodica, kolege i prijatelji su se oprostili od legendarnog pevača! (FOTO) Foto: Denis Čeković

- Mnogo naroda i pevača je bilo na sahrani, ljudi nisu imali gde da stanu ispred kapele, pa su stajali i po putu. Na grob mu i danas dolaze ljudi iz celog sveta, iz Nemačke, Švajcarske, Bosne. Slikaju se ovde kod spomenika. Pored njega počiva i njegova pokojna majka, kojoj je posvetio i pesmu "Okreni glavu, Milice" - zaključio je naš sagovornik svojevremeno.

Pogledajte dodatni snimak: