FILIP CAR UŽIVA ZA SVE PARE! Opustio se na brodu, dok jedan detalj na majici ŠOKIRA (FOTO)
Iako mu je bivša devojka Maja Marinković trenutno glavna tema rijalitija "Elita 9", zbog veze sa bivšim verenikom Stanije Dobrojević, Filip Car uopšte ne mari za aktuelna rijaliti dešavanja, već uživa punim plućima. Car trenutno uživa u lepom vremenu i provodu.
Naime, Filip Car se oglasio sa broda, a pozirao je u majici sa kosturskom glavom.
Filip Car o Maji Marinković
Maja Marinković i Filip su imali turbulentan i buran odnos, završili su i na sudu, jer ga je Maja optužila za nasilje, a Car nam je otkrio u kojoj fazi je sada sve to na sudu.
- Ona i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Oni traže, njuškaju, traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. I onda kad im nešto, znaš, jer njen otac je jako dobro znao gde je ona. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi e ondamoraš snosit neke određene konsekvence tog odnosa. Čovek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Ja sam snosio posledice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla. Ja dok sam spavao, ona je ušla. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živeo kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na belo gde ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletela. Demantovala je sebe. Ona je uzela moj telefon i izvukla je gospođa neke klipove koje sam imao kompromitujuće, dopisivanja s ovom, onom curom. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila lepo sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandr tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i onda je odjedanput krenula i ona s optužbama. Kad sam ja krenuo raskrinkavati nju, ona ti je lepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Ja sam priložio mom advokatu neke stvari , a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gde ona priznaje da je napravila problem - rekao je on, a na pitanje ko je Maji napravi modrice, sa kojima je išla kao dokaz na sudu, Car kaže:
- Ona ima uvek modrice. Kako nema modrice kad ona razbija stakla, zidove glavom, baca se, skače. Ona je imala neku posekotinu na čelu Ja ne, ja ne znam kako se njoj pola glave nije raseklo. Ona je uletela doslovno glavom u staklo od ogledala. Razbila je haubu, staklo suvozačevo. Znaš kad imaš s psihijatrijskim slučajem koji podivlja. Sve što su ona i njen otac prijavili na konto mene, svaku prijetnju, svaku optužbu, sve im je odbačeno kao neosnovano. Ljudi su notorni patološki lažljivci koji imaju velikih psihičkih problema. Ja sam imao problem s alkoholom i mene je taj alkohol dovodio ka takvim ženama i ka nekim određenim stvarima. Kocki, izlascima. Trudim da taj problem riješim i da tom alkoholu ne pristupam i da ga od sebe sklonim. Moraš se uloviti nu koštac sa svojim problemima i kažeš: "Moja ćerka nije psihički dobro. Moramo da idemo da se lečimo." Njima treba pomoć. Uputiti ih ka nekom psihoterapeutu, psihijatru.
