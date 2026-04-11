Filip Car o Maji Marinković

- Ona i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Oni traže, njuškaju, traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. I onda kad im nešto, znaš, jer njen otac je jako dobro znao gde je ona. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi e ondamoraš snosit neke određene konsekvence tog odnosa. Čovek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Ja sam snosio posledice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla. Ja dok sam spavao, ona je ušla. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živeo kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na belo gde ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletela. Demantovala je sebe. Ona je uzela moj telefon i izvukla je gospođa neke klipove koje sam imao kompromitujuće, dopisivanja s ovom, onom curom. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila lepo sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandr tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i onda je odjedanput krenula i ona s optužbama. Kad sam ja krenuo raskrinkavati nju, ona ti je lepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Ja sam priložio mom advokatu neke stvari , a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gde ona priznaje da je napravila problem - rekao je on, a na pitanje ko je Maji napravi modrice, sa kojima je išla kao dokaz na sudu, Car kaže: