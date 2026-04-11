Tea Tairović, srpska pevačica, pre godinu dana je stala na ludi kamen i rekla sudbonosno "da".

Pevačica je sada prvi put progovorila o svekrvi, dodajući da su majke uglavnom najviše zaslužne za to kakav će kasnije njihov sin biti prema svojoj supruzi.

- Mislim da mušku decu majke vaspitaju. Za svaku prednost i svaki nedostatak je mama zaslužna. Svekrva mi je predivna. Odrastao je u jako lepoj porodici. Nas dvoje smo slično-različiti. Oboje jako pazimo da ne pogrešimo, ali i jako teško priznajemo grešku. U braku smo skoro godinu dana - rekla je folkerka u emisiji "Magazin In".

"U intimnoj atmosferi"

Tea Tairović će ove godine prvi put proslaviti Vaskrs kao gospođa Verdaj, pa je progovorila o tome kako se u njenom domu obečežava veliki hrišćanski praznik.

- Vaskršnje praznike uvek doživljavam kao nešto posebno i lepo, u intimnoj atmosferi, bez gužve i žurbe... Vreme se nekako uspori i tada se posvetim onome što je najvažnije. Kao i uvek, i ove godine ću ga obeležiti u krugu porodice i najmilijih. Volim taj spoj tradicije i radosti koji Vaskrs sa sobom nosi. Porodično se sećamo nekih smešnih stvari iz prošlosti, prepričavano dogodovštine, smejemo se, a neretko i zapevamo...

Pevačica jer progovorila i o tome ko je zaslužan za vaskršnju trpezu.

- Kod nas je vaskršnja trpeza prava mala čarolija! Najviše zasluga ima moja porodica, ali svi učestvujemo na neki način. Na stolu se obavezno nađu jaja, ali i svi drugi specijaliteti. Zapravo, sve ono što miriše na detinjstvo. Ja se uvek trudim da dam svoj doprinos, makar kroz dekoraciju i atmosferu.

Voli da eksperimentiše

Na pitanje ko farba jaja, a ko pobeđuje u kucanju, pevačica je objasnila:

- Farbamo ih zajedno, to je ritual koji ne propuštam. Volim i da eksperimentišem bojama i tehnikama, a što se tiče tucanja, i tu sam veliki borac! Ne mogu da kažem da uvek pobeđujem, ali se nikad ne predajem. Baš kao što se nikada ne predajem ni u životu!

