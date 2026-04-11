Starleta Ava Karabatić (38) primljena je danas u Urgentni centar u Beogradu zbog vidnih povreda u predelu glave i lica, kako nezvanično saznaje Telegraf!

Karabatić je u bolnicu dovezena sanitetskim vozilom nakon čega joj je medicinsko osoblje konstatovalo povrede. Incidentu je, kako Telegraf saznaje od izvora upućenog u slučaj, prethodila verbalna rasprava između nje i njenog partnera L. Z. (35) nakon koje je navodno došlo i do fizičkog kontakta.

Prema navodima izvora, do sukoba je došlo u stanu u Beogradu, a L. Z, kako je Karabatić navodno izjavila, naneo joj je udarce rukama. O slučaju je obaveštena policija, a Karabatićeva je, uz medicinsku dokumentaciju i povrednu listu, upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj stanici.

Ava nije odgovarala na pozive i poruke povodom ove situacije.

Otkrila verenika javnosti prošle godine

Podsetimo, Ava se oglasila krajem decembra prošle godine i istakla da njen verenik zaista postoji, iako je greškom podelila fotku sa opisom gde piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

- U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, ali se ovde nije zaustavila.

- Ako želiš da prilagodim sliku da izgledate realnije mogu promeniti pozadinu... Za**bavam se! Nadam se da je kroz ovaj primer postalo jasnije koliko razvoj i primena veštačke inteligencije sa sobom nose određene rizike i negativne posledice. Iako je moja priča realna i temelji se na stvarnom iskustvu, važno je naglasiti da je velik broj sadržaja generisanih uz pomoć veštačke inteligencije delimično ili u potpunosti izmišljen, ali predstavljen na način koji ostavlja snažan dojam verodostojnosti. Takvi sadržaji ne utiču isključivo na međuljudske i ljubavne odnose, već mogu imati dalekosežne posledice i u znatno ozbiljnijim područjima, uključujući društvene, pravne, sigurnosne i etičke aspekte. Upravo zato nužno je razvijati kritičko razmišljanje, jasno definisane regulatorne okvire, te odgovornu i etičku primenu tehnologije, kako bi se smanjio potencijal za zloupotrebu i očuvalo poverenje javnosti - dodala je Ava.

Ava je priložila i snimak kao dokaz i dodala:

- Vidim da je otišlo predaleko, pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite on postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezati!

Inače, pre svega, Ava je predstavila svog dečka, tvrdeći da je njihova ljubavna priča počela još u fakultetskim danima u Zadru.

- Iako moj dečko nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspela sam da ga nagovorim bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan... sudbina nas opet spoji - napisala je Ava Karabatić.

