U medijima je odjeknula vest da je Ava Karabatić prijavila verenika za nasilje. Kako su pisali mediji, Ava je primljena u Urgentni centar sa povredama glave i lica, a sada se starleta oglasila.

- Danas sam brutalno pretučena, nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice - napisala je Ava na Instagramu.

Iz kozmetičkog salona zvala Hitnu pomoć

Da podsetimo, poznata starleta Ava Karabatić (38) završila je danas u Urgentnom centru u Beogradu sa povredama glave i lica, prenose domaći mediji. Kako dalje pišu domaći mediji, povrede su rezultat sukoba sa njenim partnerom L.Z.

Ava Karabatić sa verenikom

Kao pišu domaći mediji, navodni sukob je izbio u stanu u Beogradu nakon verbalne rasprave između Karabatićeve i njenog partnera. Navodno je došlo i do fizičkog kontakta, a Ava je izjavila da joj je partner naneo povrede rukama. Nakon što je primljena u bolnicu, policija je obaveštena, a starleta je upućena da da izjavu u policijskoj stanici.

Navodno, Ava je napustila stan i otišla u jedan kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć. Sanitet je intervenisao i prevezao je u Urgentni centar gde su joj konstatovane povrede, prenosi dalje "Telegraf".

