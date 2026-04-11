U medijima je odjeknula vest da je Ava Karabatić prijavila verenika za nasilje. Kako su pisali mediji, Ava je primljena u Urgentni centar sa povredama glave i lica, a sada se starleta oglasila.

- Danas sam brutalno pretučena, nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice - napisala je Ava na Instagramu.

Iz kozmetičkog salona zvala Hitnu pomoć

Da podsetimo, poznata starleta Ava Karabatić (38) završila je danas u Urgentnom centru u Beogradu sa povredama glave i lica, prenose domaći mediji. Kako dalje pišu domaći mediji, povrede su rezultat sukoba sa njenim partnerom L.Z.

Kao pišu domaći mediji, navodni sukob je izbio u stanu u Beogradu nakon verbalne rasprave između Karabatićeve i njenog partnera. Navodno je došlo i do fizičkog kontakta, a Ava je izjavila da joj je partner naneo povrede rukama. Nakon što je primljena u bolnicu, policija je obaveštena, a starleta je upućena da da izjavu u policijskoj stanici.

Navodno, Ava je napustila stan i otišla u jedan kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć. Sanitet je intervenisao i prevezao je u Urgentni centar gde su joj konstatovane povrede, prenosi dalje "Telegraf".

Ne propustiteStarsBIVŠA RIJALITI UČESNICA SUROVO PRETUČENA Ava Karabatić u teškom zdravstvenom stanju, majka joj zadala povrede po telu: POTREBNA JOJ JE HITNA MEDICINSKA NEGA
StarsŠOK OBRT! STARLETA SE POMIRILA SA DEČKON NAKON RASKIDA VERIDBE! Prva njegova izjava o njihovom odnosu: U znak pomirenja dobiće...
Stars"MORATE UZETI PET SATI KOD MENE KAKO BIH VAS UPISALA" Rijaliti učesnica objavila da se verila, pa otkrila koliko uzima po satu
StarsAVA KARABATIĆ SE IZBLAMIRALA! Okačila fotografiju sa dečkom pa zaboravila da obriše nešto zbog čega joj se Balkan smeje: Ovo je URNEBESNO! (FOTO)
