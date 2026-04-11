Tokom nominacija u rijalitiju "Elita 9", došlo je do žestokog suočavanja Maje Marinković i Teodore Delić. Teodora nije izostavila ni da pomene Majinog oca Takija, sa kojim je povezuju.

Teodora je u prvi plan stavila to što je Maja htela Staniju da ponizi izjavom da je bila sa njenim ocem.

- Ove nedelje su mi se desile dve situacije, a jedna je tvrdila da je videla moj p***ić, a druga me je nazivala k***om. Maja je mene nazivala k***om, pričala sve i svašta za mene. Ona kad želi da ponizi devojku, kao što je pokušala Staniju, kaže da je bila sa Takijem. To znači da ima nisko mišljenje o svom ocu jer pokušava da tako ponizi neku devojku. Maja je iskompleksirana devojka, pokušala je da me ubaci u priču između Asmina i nje. Ljubomorisala je, njega je turirala da mene vređa i da iznosi sve i svašta, pa je jednom prilikom i slagala za moju majku. Nominujem Maju Marinković - govorila je Teodora.

Asminov otac podržao vezu Maje i sina

Podsetimo, starleta se trenutno nalazi u rijalitiju "Zadruga 9 Elita", gde je uplovila u vezu sa Asminom Durdžićem, bivšim verenikom Stanije Dobrojević sa kojom je zaratila žestoko, a Asmonov otac sada je podržao njihovu vezu.

Mustafa je nedavno istakao da podržava Maju i Asmina, jer i jednom i drugom treba neko na koga bi se oslonili. Podsećamo, mediji u Nemačkoj tvrde da je Asmin prevarant.

- Podržavam odnos Maje i Asmina isključivo iz zdravstvenih i psiholoških razloga. Asmin je u potpunosti izolovan od spoljnog sveta i nema nikoga uz sebe s kim bi mogao ostvariti emotivnu stabilnost ili voditi opušten, ljudski razgovor. Moja podrška nema nikakve veze s fizičkim ili telesnim potrebama, već isključivo s tim da mu se olakša boravak u zatvorenom prostoru i smanji psihički pritisak kojem je svakodnevno izložen. Dok drugi učesnici imaju svoje partnere uz sebe poput Viktora, koji dobija honorare samo zbog fizičke prisutnosti najveći teret "Elite 9" realno nose Asmin, Luka i Aneli. Asmin, za razliku od mnogih, nema nikoga ko bi mu pružio emocionalnu podršku, i upravo zato smatram da mu ovaj odnos može pomoći da lakše izdrži uslove u kojima se nalazi - napisao je Mustagra na Fejsbuku i dodao:

- O Maji se može pisati svašta, ali vrlo malo nas zaista zna istinu o Maji, Aneli, Asminu ili Staniji. Ipak, Maju posmatram s određenim respektom. Žena nije “zlo” sama po sebi, žena je često ono što mi muškarci probudimo u njoj. Pitanje je da li je Majina greška to što Asmina tretira kao nekoga ko joj služi, ili je to zapravo Asminova greška. Koja žena ne želi da je partner poštuje, ceni i brine o njoj? Koja žena želi da je muškarac laže, vara ili ponižava? Zato Maji čestitam, a Asmina samo razumem. Najvažnije je da sačuva razum i stabilnost. A kada izađe na slobodu za deset dana, verujem da će ponovo biti onaj stari Asmin - poručio je Alibabin otac.

