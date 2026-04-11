Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić potvrdila je da ulazi u "Elitu 9" kako bi se obračunala sa Majom Marinković, koja joj je bila preotela muža.

Aleksandra obnovila je vezu s Predragom Pecom Raspopovićem nakon što ju je pre nekoliko godina prevario sa tadašnjom drugaricom Majom Marinković koja ima je svakoga dana bila u kući.

Ona je sada otvorila dušu o svemu i istakla da sve iznese javno pred kamerama.

- Osećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za “Elitu“ i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada po prvi put da iznesem javno i detaljno svoju stranu priče – rekla je Sandra na samom početku.

Nema lepo mišljenje ni o Staniji

Starleta je potom otkrila i razlog zbog kog je odlučila da progovori o svemu, te se dotakla i Stanije Dobrojević.

- Što se Stanije tiče prvi kontakt smo imale u “Parovima“ kada mi je slala podršku, međutim kada smo se našle zajedno u “Zadruzi“, mnogi se osećaju ugroženo, jer sam ja glavna tema. Ona je prvo napala mog oca, pa vređala mene i moje dete i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a pre toga su se podržavale. Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres, ali uvek sebi kažem “Aleksandra nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se“, ali sada je došlo vreme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim. Maja je ispričana priča i žena lakog morala od koje se sve ovo očekuju. U mom slučaju mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka i da sam joj i te kako pokazala gde joj je mesto i zato me mrzi.

Subotićka se prisetila afere Pece i Maje.

- Dan pre nego što je otišla sa Petrom na more, ona me je zvala da joj zakažem nokte kod moje manikirke. Nije imala ni blama, a ni srama, a gledala sam je kao sestru. Veče pre svega išla sam po Magdalenu koja se vratila sa eskurzije, a Petar je napravio lažnu frku i otišao iz stana. Kada sam videla snimke Maje i Petra sa bazena, vrištala sam iz petnih žila. Zvala sam ih odmah, niko mi se nije javio. To je za mene trauma. U tom trenutku javila mi se komšinica iz Kaluđerica i rekla mi "Da li si ti normalna da dopustiš da joj to ovako prođe, idi bre ženo izbori se za svog muškarca i ne dozvoli da te ološ zgazi"– priča sada Aleksandra sa osmehom i otkriva da je tokom boravka Pece i Maje u Crnoj Gori, ona sa njim bila u svakodnevnom kontaktu.

- Dan nakon svega dolazi njegov brat da mi da pare za decu, ja cepam te pare i kažem neka da onoj k. Petar je krenuo kasnije meni da piše i odmah krene tipična muška priča i ono što su starlete lajale o meni, kako Aleksandra ne kuva i ne sprema ručak, ali vidim da konstanto ulazi u komunikaciju sa mnom. Dok je on sa njom, komunicirao je sa mnom. Maja nikada nije mogla od njega da uzme telefon, jer joj Petar nije ti kromanjonci, on je jedan ozbiljan stariji čovek. Držala sam kontakt i priču sa njim, ali nisam znala da ću se pomiriti. Naravno, u tom trenutku ja njega puno volim, rodila sam mu dete i to mi je šok šta se desilo.

Aleksandra je potom ispričala kako je Peca Vijagra raskinuo sa Majom, te je šokirala izjavom da ju je Maja ispitivala šta on voli u krevetu.

- On meni u jednom momentu kaže “pojeo sam g, ovo nisam trebao da uradim i ti si zlatna“ i samo sam mu rekla da ima rok do kog će da dođe. Jedno veče mi je rekao da pakuje kofere i kreće, rekla sam samo neka izbriše sve dokaze iz njenog telefona. On je jednom pokušao da je ostavi, ona je odmah lupala glavom o zid. U jednom momentu je ona otišla na plažu, on je ostavio pedeset evra, seo u kola i došao kod nas. Maja je igrala podlu igru i ona je konstanto pričala priče kako se viđam sa drugim muškarcima, zanemarujem decu, savetovala me da se svađam sa njim. Čak me je i pitala "šta voli u krevetu" toliko je namazana i podla - sa gađenjem priča Aleksandra za Blic.

