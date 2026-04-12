Slušaj vest

Najveći hrišćanski praznik - Vaskrs, kako i dolikuje, vernici su dočekali u crkvama. Veliki broj poznatih ličnosti sjatio se na ponoćnu vaskršnju liturgiju u Hram Svetog Save, gde se tradicionalno, okuplja i najveći broj vernika.

Kristijan se molio za pokojnu Stelu

Svi oni su došli da u miru i ljubavi dočekaju praznik Hristove pobede nad smrću. Praznik Vaskrsenja u crkvi na Vračaru, kao i uvek, okupio je veliki broj poznatih ličnosti. Među vernicima u Hramu primetili smo i Kristijana Golubovića, koji je bio u društvu prijatelja Miše Paskulova, partnera pokojne Stele Stanisavljević. Kristijan je sve vreme stajao u zabačenom delu crkve, naslonjen na zid bogomolje, gledajući u telefon, dok je Miša sve vreme nervozno šetao i stajao ispred i pored rijaliti učesnika.

1/15 Vidi galeriju Estrada se pričestila na Vaskrs Foto: Kurir

Ceca se pričestila

Posebnu pažnju privukao je i dolazak Svetlane Cece Ražnatović, koja je u Hram došla pred kraj liturgije, tik pred pričešće, tačnije, dok se čitala vaskršnja poslanica. Ona je bila u društvu sestre Lidije Ocokoljić i njene ćerke Helene, dok su zet Predrag i sinovi na liturgiju došli ranije. Nakon pričešća, Ceca se pozdravila sa kumom Viki Miljković, koja je bila sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i sinom Andrejom. Njih dve su se srdačno izljubile i čestitale praznik, a zatim su krenule ka svojim domovima.

Na liturgiji smo videli i bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena, pevačicu Jovanu Tipšin, harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, tekstopisca Biljanu Spasić i psihologa Aleksandru Janković.