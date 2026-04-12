KEBINA BIVŠA SNAJKA NAŠLA NOVOG DEČKA! Igor bio 15 godina stariji od nje, a evo sa kim je Sofija našla sreću - svi detalji
Bivša snajka pevača Dragana Kojića KebeSofija Dacić nakon razvoda od Igora Kojića ponovo je srećna u ljubavi.
Sofija i Igor razveli su se prošle godine nakon samo pet meseci braka, a on je ubrzo nakon toga započeo novu romansu, te je na Instagramu delio fotografije sa novom devojkom.
Sofija je s druge strane isticala da još nije spremna na vezu, međutim, sada je ljubav zakucala i na njena vrata.
Naime, Dacićeva je mesecima dobijala pažnju od jednog momka, ali kako je prolazila težak period zbog razvoda nije želela da se upušta u bilo šta. Ipak, on joj je sve vreme bio posvećen, pa je tako takmičarka iz "Zvezda Granda" posustala.
Kako je Igor bio od bivše mlade pevačice stariji 15 godina, ona je sada rešila da da šansu mlađem partneru.
- Tačno je da je Sofija ponovo srećna i zaljubljena. Dugo nije htela da se upušta u bilo šta, ali se pojavio momak koji je vredan nje. On je mlađi momak, sa manirima i približno je tu negde njenih godina, pa tako i ako dođe do nekih problema, lakše će prebroditi, dok sa Igorom to nije bilo slučaj - rekao je izvor.
