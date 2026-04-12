Starleta Ava Karabatić prijavila verenika za nasilje. Ava je u subotu primljena u Urgentni centar u Vukovaru sa povredama glave i lica.

- Danas sam brutalno pretučena, nalazim se u Hitnoj. Sve je prijavljeno policiji, a odgovorna osoba će snositi posledice - napisala je Ava na Instagramu, a potom je objavila i fotografiju na kojoj se vide ogrebotine po licu i podlivi i modrice oko. 

- Primorana sam ovo objaviti za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Trenutno sam u hitnoj i ne osjećam rebra. S obzirom da sam ovo pustila javno, a nemam nikakvu osobnu zaštitu iskreno bojim se za svoj život. Pravda nek pobjedi. Ovu bitku ću privest kraju. Hvala na velikoj podršci - napisala je Katabatićeva a potom i objavila žiro-račun na kojem mogu da joj se izvrše uplate za pomoć. 

Ava Karabatić
Ava Karabatić Foto: Printscreen/Instag

Podsetimo, Ava se oglasila na društvenim mrežama gde je objavila da ju je partner pretukao i naneno povrede rukama. Nakon što je primljena u bolnicu, policija je obaveštena, a starleta je upućena da da izjavu u policijskoj stanici.

- A sad vam otkrivam nešto što sam dugo ćutila. Dogodilo se i u Hrvatskoj 11.02. kad smo bili u poseti Vukovaru. Takođe sam bila pretučena, a mobilni mi je razbio. Izašlo je i u crnoj hronici i postoje dokazi, ali ja nisam htela u javnost s time jer nisam htela epitet žrtve, uvek sam bila borac, a i zbog samog sudskog procesa, on je bio neko vreme zatvoren u pritvoru. Ali danas sam shvatila da sam tek sad borac čim sam smogla snage prekinut taj toksični krug - napisala je Ava.  

Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Potom se uz fotografiju na kojoj se vide podlivi i modrice obratila rečima pokojnom ocu: "Tata, neću se predati koliko god mi bilo teško. Ne mogu više gutati tablete i očekivati bolje sutra. Nisam očekivala ovoliku podršku, prvenstveno jer sam bila uverena da će me ljudi osuditi jer sam već jednom prešla preko lažnih suza i psihopatske glume. Nisam sama. Bog je tu".

Ava Karabatić
Ava Karabatić pokazala dečka
Ava Karabatić pokazala dečka