Iako je godinama deo javne scene, Kaja Ostojić otkriva da na dan najradosnijeg hrišćanskog praznika sve poslovne obaveze ostavlja po strani i posvećuje se porodici.

Kaja se prisetila detinjstva, govorila o prazničnoj atmosferi u svom domu i otkrila kako putem video-poziva neguje najlepše srpske običaje sa ćerkom, koja živi u Majami.

- Kuća mi uvek bude puna za Vaskrs, trpeza takođe. Jede se najukusnija hrana, najčešće se i pretera, jer Vaskrs dolazi posle najdužeg posta, a neki članovi moje porodice poste. Ovaj praznik još iz detinjstva pamtim kao najradosniji, iako je katkad znao da mi bude tužan ako ne bih pobedila u kucanju jajima. Sada, s godinama, osećam i određenu dozu nostalgije jer moja ćerka nije sa mnom, ali u isto vreme i ponos, jer sam uspela da i u nju usadim prave i porodične vrednosti, kao i običaje, koje ona poštuje iako je u Americi. Nikolina farba jaja u Majamiju, ja u Beogradu, pa putem video-poziva gledamo čija su lepša - rekla je Kaja kroz smeh.

Praznici joj teško padaju zbog udaljenosti od ćerke

Kako nam je otkrila, praznici joj poslednjih godina posebno teško padaju zbog izostanka ćerke s porodičnih okupljanja.

- Nikolina mi nedostaje stalno, ali činjenica da je ona u Majamiju srećna, da radi posao koji voli i da živi onako kako želi dovoljna je da mi tu nostalgiju nadomesti. Takođe, kad god se uželi, ona dođe, a odem i ja, što je najbolja stvar kod naše razdvojenosti - istakla je pevačica, pa otkrila ko je tradicionalno pobednik u tucanju jajima u njenoj porodici.

- Bio je najpre moj otac, onda brat, sada suprug... Uglavnom, u snazi, pa i u kucanju, još uvek vode muški članovi porodice. Ali, ja se ne predajem i ne odustajem. Nada umire poslednja - zaključila je Kaja.