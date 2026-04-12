Pevačice Marija Šerifović praznične dane provodi van Srbije, a deo atmosfere podelila je na društvenim mrežama. Šerifovićeva boravi na Baliju gde Vaskrs obeležava u krugu porodice i bliskih ljudi. Na fotografijama koje je objavila vidi se bogata praznična trpeza.

Pevačica je objavila i selfi sa sinom Mariom, uz kratku poruku povodom praznika.

– Hristos Vaskrse! Neka nam ovaj dan vrati veru u jednostavne stvari, u mir. U snagu tišine i to da uvek možemo krenuti iz početka. Živ bio, sine moj – napisala je Marija.

Na objavljenoj fotografiji vidi se Mario koji u ruci drži uskršnje jaje.

Jovana Pajić je, sa druge strane, praznik čestitala pratiocima fotografijom iz jednog kafića.

Otišla na zaslužen odmor

Inače, Marija Šerifović spakovala je kofere i otišla na zasluženi odmor na egzotični Bali, odakle se oglasila snimkom i porukom koja je duboko dirnula njene mnogobrojne pratioce.

- Ne volim da delim privatne snimke. Međutim, ovaj je poseban - započela je Marija svoju emotivnu objavu na Instagramu, pa dodala:

- Postoje trenuci koji ne pripadaju javnosti, već duši, ali ovaj sam osetila da treba da podelim. Ovde na Baliju, među ljudima koje nisam poznavala, ponovo i bez najave se desio susret. Susret sa samom sobom.