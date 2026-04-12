Pevačica Goca Lazarević javila se na Vaskrs u Jutarnji program na Pinku iz svog doma, gde je pokazala kako je pripremila praznična jaja, ali je pažnju gledalaca privukao neočekivan detalj u njenom dvorištu.

Naime, dok je Goca Lazarević govorila o tome kako su tekle pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, iza nje se mogla videti figura od kartona sa likom pevačice.

- To je moja dvojnica, dobila sam je od najveće obožavateljke - rekla je Goca Lazarević.

Živi u vili na Bežanijskoj kosi

Inače, Goca Lazarević poseduje jednu od najskupljih kuća na estradi, koja se nalazi na Bežanijskoj kosi.

- Najviše volim ujutru da prvu kafu popijem potpuno sama, u tišini, ali napolju, u dvorištu. U stanju sam čak da sa skafanderom i kapom na glavi, čizmama izađem kada je hladno - priznala je Goca.

Goca je šokirala izjavom da sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.

– Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.