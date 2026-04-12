U DVORIŠTU LUKS VILE FIGURA OD KARTONA! Goca Lazarević se uključila iz svog dvorišta na Bežanijskoj kosi, svi gledaju u detalj iza nje (FOTO)
Pevačica Goca Lazarević javila se na Vaskrs u Jutarnji program na Pinku iz svog doma, gde je pokazala kako je pripremila praznična jaja, ali je pažnju gledalaca privukao neočekivan detalj u njenom dvorištu.
Naime, dok je Goca Lazarević govorila o tome kako su tekle pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, iza nje se mogla videti figura od kartona sa likom pevačice.
- To je moja dvojnica, dobila sam je od najveće obožavateljke - rekla je Goca Lazarević.
Živi u vili na Bežanijskoj kosi
Inače, Goca Lazarević poseduje jednu od najskupljih kuća na estradi, koja se nalazi na Bežanijskoj kosi.
- Najviše volim ujutru da prvu kafu popijem potpuno sama, u tišini, ali napolju, u dvorištu. U stanju sam čak da sa skafanderom i kapom na glavi, čizmama izađem kada je hladno - priznala je Goca.
Goca je šokirala izjavom da sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.
– Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.
– Mi smo izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmejani kao svuda u svetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svetu, i lepih i manje lepih trenutaka – rekla je Goca.