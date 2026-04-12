Mina Kostić i ove godine obeležava najveći hrišćanski praznik Vaskrs u porodičnom okruženju, ali ovoga puta bez verenika Maneta Ćuruvije Kaspera, koji se već više od tri meseca nalazi u Americi.

Ipak, kako ističe, praznična atmosfera u njenom domu neće izostati.

Vaskrs u krugu porodice

- Vaskrs ću provesti kao i svake godine u krugu svoje porodice. Spremam sve ono što i većina našeg naroda priprema za ovaj praznik. Kod nas se oduvek poštuju sve vere i tako će uvek biti. Jedni drugima čestitamo sve praznike - rekla je Mina, otkrivajući da u njenoj porodici vlada posebna harmonija, uprkos različitim verskim opredeljenjima.

Naime, pevačica je pravoslavne veroispovesti, njen brat je musliman, dok je snaja budistkinja, što njihov odnos, kako kaže, čini još bogatijim i ispunjenijim međusobnim razumevanjem.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

Venčanje u crkvi?

Govoreći o emotivnom životu, Mina nije krila koliko joj verenik znači.

- Pre Kaspera moj život je bio nepotpun. Da nije moje ćerke Anastasije, smatrala bih da je sve bilo promašeno. Sa njim je moj život konačno zaokružen - iskrena je bila pevačica koja je govorila i o proširenju porodice sa Manetom.

Iako nije želela da otkriva detalje o eventualnom crkvenom venčanju, jasno je stavila do znanja koliko veruje u njihovu ljubav.

- Kasper i ja planiramo sve zajedno do kraja života. Ne postoji ni najmanja šansa da bismo izdali jedno drugo. Sećate se kada su mi se svi smejali jer sam rekla da ću se udati posle 16 dana veze? Prošlo je skoro godinu dana i ništa se nije promenilo - poručila je Mina. 

kurir.rs/24sedam

Ne propustiteStarsPRAVI ŠOK ZA MINU KOSTIĆ! Javili joj da je isplivao INTIMNI SNIMAK njenog verenika Kaspera sa drugom ženom, evo kako je pevačica reagovala
StarsKASPER HITNO POZVAO MININU SESTRU IZ BELGIJE! Mane zahteva što pre da mu pošalje dokaz iz 2013.godine, evo o čemu se radi
Stars"OVO VAM NIKO NE BI REKAO JAVNO" Kasper ogolio dušu o odnosu s verenicom Minom Kostić: Spržen u borbi s nemilosrdnim svetom
Stars"U INBOKSU MU JE MNOGO ŽENA..." Mina Kostić dugo nije kraj verenika Kaspera, a sad otkrila šta misli o njemu: Maštala sam...
