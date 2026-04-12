Ipak, kako ističe, praznična atmosfera u njenom domu neće izostati.

Vaskrs u krugu porodice

- Vaskrs ću provesti kao i svake godine u krugu svoje porodice. Spremam sve ono što i većina našeg naroda priprema za ovaj praznik. Kod nas se oduvek poštuju sve vere i tako će uvek biti. Jedni drugima čestitamo sve praznike - rekla je Mina, otkrivajući da u njenoj porodici vlada posebna harmonija, uprkos različitim verskim opredeljenjima.

Naime, pevačica je pravoslavne veroispovesti, njen brat je musliman, dok je snaja budistkinja, što njihov odnos, kako kaže, čini još bogatijim i ispunjenijim međusobnim razumevanjem.

Venčanje u crkvi?

Govoreći o emotivnom životu, Mina nije krila koliko joj verenik znači.

- Pre Kaspera moj život je bio nepotpun. Da nije moje ćerke Anastasije, smatrala bih da je sve bilo promašeno. Sa njim je moj život konačno zaokružen - iskrena je bila pevačica koja je govorila i o proširenju porodice sa Manetom.

Iako nije želela da otkriva detalje o eventualnom crkvenom venčanju, jasno je stavila do znanja koliko veruje u njihovu ljubav.

- Kasper i ja planiramo sve zajedno do kraja života. Ne postoji ni najmanja šansa da bismo izdali jedno drugo. Sećate se kada su mi se svi smejali jer sam rekla da ću se udati posle 16 dana veze? Prošlo je skoro godinu dana i ništa se nije promenilo - poručila je Mina.