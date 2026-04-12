Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Jelena KarleušaVaskrs proslavlja u krugu porodice u novoj kući na Dedinju, a od dekoracije za najveći hrišćanski praznik svima zastaje dah.

Jelena je uoči Vaskrsa ugostila ekipu Kurira u svom luksuznom domu. Muzička zvezda poznata je da nikada ne štedi kad je u pitanju praznična dekoracija za najveće hrišćanske praznike, pa je tako bilo i ove godine. Jelena je dekorisala sto na terasi porodičine vile, a kako se vidi na ekskluzivnim fotografijama, mislila je zaista na svaki detalj, pa je sve u nežnim tonovima i izgleda bajkovito.

Posebnu pažnju na stolu su nam privukle korpice u kojima su bila divno ukrašena vaskršnja jaja. Ona su farbana raznim tehnikama, a glavne za ukrašavanje bile su Jelenine mezimice Atina i Nika.

Foto: Marko Karović

Pored korpica i saksija sa jajima, na terasi koja je odisala mediteranskim stilom, šou su ukrale i velike figure zeka i ovčica, kao i velika jaja u ljubičastoj i roze boji, koje je bilo identično stajlingu i novoj boji kose pop dive.

Pevačica je sve ostavila bez teksta prelepom dekoracijom, a ceo prizor izgleda kao prava bajka.

Kako izgleda bajkovita dekoracija za Vaskrs u Karleušinom domu pogledajte na fotografijama.