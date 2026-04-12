Pevač Emir Habibović podelio je sa svojim pratiocima tužnu vest koja je duboko potresla javnost. Na svom Instagram storiju objavio je emotivnu poruku posvećenu preminulom bratu, uz fotografiju i reči koje slamaju srce.

U potresnoj objavi, Emir se oprostio od svog „brate moj dobri“, izražavajući nevericu i bol zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba u svom životu. Njegove reči, ispunjene tugom i ljubavlju, svedoče o snažnoj vezi koju su delili: „ Damire, brate moj, zar i ti si me ostavio, brate moj dobri… Allah ti džennet dao…“

Uz suze i emotikone koji dodatno oslikavaju bol, pevač je pokazao koliko ga je ovaj gubitak pogodio. U nastavku poruke, pomenuo je i druge preminule, uz reči da je njegov brat sada „sa Elvisom i sa Mirsadom“, što dodatno naglašava težinu trenutka i tugu koju nosi.

Damir, brat Emita Habibovića
Damir, brat Emita Habibovića

Fanovi i prijatelji odmah su počeli da šalju poruke podrške, saučešća i snage, pružajući utehu pevaču u ovim teškim trenucima. Mnogi su istakli koliko je važno biti uz porodicu kada se suočava sa ovakvim gubitkom.

Ova objava još jednom podseća koliko su život i odnosi krhki, ali i koliko ljubav prema najbližima ostaje večna, čak i kada ih više nema.

