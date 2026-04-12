„ZAR SI ME I TI OSTAVIO, BRATE MOJ DOBRI…“ Emir Habibović slomljen od bola, podelio potresan oproštaj koji je rasplakao region
Pevač Emir Habibović podelio je sa svojim pratiocima tužnu vest koja je duboko potresla javnost. Na svom Instagram storiju objavio je emotivnu poruku posvećenu preminulom bratu, uz fotografiju i reči koje slamaju srce.
U potresnoj objavi, Emir se oprostio od svog „brate moj dobri“, izražavajući nevericu i bol zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba u svom životu. Njegove reči, ispunjene tugom i ljubavlju, svedoče o snažnoj vezi koju su delili: „ Damire, brate moj, zar i ti si me ostavio, brate moj dobri… Allah ti džennet dao…“
Uz suze i emotikone koji dodatno oslikavaju bol, pevač je pokazao koliko ga je ovaj gubitak pogodio. U nastavku poruke, pomenuo je i druge preminule, uz reči da je njegov brat sada „sa Elvisom i sa Mirsadom“, što dodatno naglašava težinu trenutka i tugu koju nosi.
Fanovi i prijatelji odmah su počeli da šalju poruke podrške, saučešća i snage, pružajući utehu pevaču u ovim teškim trenucima. Mnogi su istakli koliko je važno biti uz porodicu kada se suočava sa ovakvim gubitkom.
Ova objava još jednom podseća koliko su život i odnosi krhki, ali i koliko ljubav prema najbližima ostaje večna, čak i kada ih više nema.