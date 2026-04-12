Vaskrs predstavlja najradosniji hrišćanski praznik, a u skladu sa tim Nikolina Kovač priča o ovom prazniku kao vremenu ljubavi, zajedništva i negovanja porodičnih vrednosti. Ona otvara vrata svog doma i iskreno objašnjava kako se slavi praznik u njenoj porodici.

Za pevačicu ovo nije samo praznik, već prilika da uspori, posveti se najbližima i seti se onoga što joj je zaista važno, a to je toplina doma, vera i tradicija koja se ne zaboravlja. Ona je progovorila koje običaje njena porodica čuva, ali i na koji način sve to prenosi na svoje naslednike.

Praznici u njihovom domu

Nikolina je objasnila kako izgledaju praznici u njenom domu, posebno sada kada imaju pojačanje:

- Priprema za Vaskrs u našem domu je u velikom ritmu razdraganosti i radosti, svako ima svoj deo „koreografije“ koju treba da izvede, odnosno svako ima svoj deo posla koji treba da ispuni kako bismo na pravi način dočekali najradosniji hrišćanski praznik kojem se beskrajno radujemo, jer snaga je u zajedništvu i veri da će sunce obasjati svaki oblak i da se taj oblak nikada neće predugo zadržati, a ljubav je ta koja odnosi sve sive boje i unosi svetlo, svetlo u dom, u srca, u duše - rekla je pevačica.

Ko farba jaja?

- Porodično smo usredsređeni i to su momenti kada zajedno farbamo jaja i provodimo vreme, Nikoleta je ta kao jedna vesela devojčica kojoj ništa nije teško, tu je da mami, a i generalno svima nama pomogne… Prvo se farba čuvarkuća, posle toga koristimo dekupaž tehniku, kao i druge tehnike koje pronađemo kao super ideju za neku promenu u farbanju jaja, kako kod bake, tako i na društvenim mrežama kod iskusnijih domaćica - objasnila je ona.

Običaji koji se poštuju

- Odlazimo na liturgiju, volimo da nam jutro počne u miru i spokoju - objasnila je Nikolina šta je za njihovu porodicu važno.

Pomoć u pripremanju praznične trpeze

Pevačica je otkrila ko joj pomaže u pripremanju hrane, ističući da je to za nju uživanje:

- Moja ćerkica Nikoleta, uživam da zajedno sa njom provodim vreme i da za naše ukućane pripremamo trpezu za naš najradosniji praznik.

Praznici u detinjstvu

Ona se prisetila kako je to izgledalo u ranijim vremenima, dok je još bila devojčica:

- Sve je bilo skromno, a prepuno istinske radosti, uživala sam da sa bakom i mamom farbam, ukrašavam jaja, a i da u kucanju pobedim. Trudim se da moja deca zadrže skromnost i radovanje u malim stvarima, iako to u današnjem vremenu nije jednostavno. Saša i ja kao roditelji trudimo se da ostanemo dosledni nekim tradicionalnim vrednostima - iskrena je.

Otkrila kako sve postiže

Na pitanje kako uspeva da bude "super mama" i postigne da se prilagodi svim obavezama, ona je odgovorila:

- Uh, ta reč „super mama“, „super junak“ je nešto prepopularna u poslednje vreme. Mislim da je zdrava mama ona mama koja je ispunjena, koja je dobra sebi, pa je na kraju dobra i svojoj deci…Trudim se da radim stvari koje me ispunjavaju, da se dobro organizujem, da ne odustajem od sebe i svojih snova, jer samo takva mogu biti regenerisana, svoja, biti kao nova - otkrila je.

O Saši

Nikolina ne krije da Saša i ona sve rade kao tim:

- Zajedno se dopunjujemo, jer bez timske organizacije ne bismo uspeli da funkcionišemo, ni što se tiče privatnih, ni poslovnih obaveza. Ja sam sada posvećena bebi, deci generalno, ali već uskoro treba da krenem sa radom, tako da je dobra organizacija primarna stvar, kako kod nas, tako i, verujem, kod drugih porodica - zaključila je pevačica.

