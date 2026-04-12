Milica Todorović proslavlja prvi Vaskrs sa sinom Bogdanom se oglasila na Vaskrs u rodnom Kruševcu. Pevačica se oglasila na društvenoj mreži gde je čestitala ovaj veliki praznik.

- Hristos vaskrse! Srećan Uskrs! Srećan i blagosloven Uskrs! Neka praznik Hristovog vaskrsenja donese novu snagu, vedrinu i veru u bolje sutra. Želim vam da praznične dane provedete u slozi, ljubavi i radosti, uz obilje zdravlja, sreće i porodičnog blagostanja, napisala je Milica Todorović.

Milica Todorović Foto: Printscreen/Instagram

"Oče, oprosti im, ne znaju šta čine"

Podsetimo, u porodičnom domu Milice Todorović vlada mir i blagostanje, posle skandala u kojem se našla pošto je u javnosti procurila vest da je sina dobila sa oženjenim čovekom. Ona se na Veliki petak oglasila putem Instagrama gde je podelila citat na kom piše:

- Oče, oprosti im, ne znaju šta čine.

Prvi put u javnosti

Pevačica Milica Todorović porodila se u februaru ove godine, a nedavno se prvi put pojavila pred publikom, i to kao specijalni gost na koncertu pevačice Indira Levak.

Milica Todorović je tada na scenu izašla tip-top sređena, a publika ju je dočekala velikim aplauzom. Vidno raspoložena, pevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ispunila velika želja.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se velika želja da budem sa tobom na pozornici" - rekla je tada Milica Todorović.

Prva slika sa sinom

Podsetimo, pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon porođaja i trudi se da uživa u prvim mesecima sa sinom Bogdanom. Milica je sada sa naslednikom otišla u rodni Kruševac, gde će u krugu porodice proslaviti Uskrs.

Nastala je i prva fotografija Milice Todorović i sina Bogdana. Oni su uživali u dvorištu porodične kuće, a ponosna majka čvrsto je grlila prvenca smeškajući se.