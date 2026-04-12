Ugašen Instagram nalog

Pevačica nije krila da je razočarana zbog toga što i dalje nije uspela da povrati svoj nalog na popularnoj društvenoj mreži, a potom je sve uporedila je sa simbolikom praznika.

- Kada se neka masa udruži, ubije se Isus. Tako smo ubili Isusa, ubio se i moj Instagram i nadam se da će vaskrsnuti. To je bio način da se ja ućutkam. To je jedna analogija i simbolika današnjeg dana - izjavila je Jelena.

Karleuša je takođe progovorila o pritiscima koje trpe ljudi koji ne pristaju da budu deo većine, gde je ubrojala i sebe.

- Ljudi koji nisu deo mase i koji govore istinu, često stradaju. Lakše je izdati i prikloniti se većini, ali ja to nikada nisam radila. To govori o mom karakteru - ja sam jaka žena koja snosi posledice svojih stavova - istakla je ona.

O veri

Objasnila je i svoj odnos prema veri i uz to istakla da se ne smatra klasičnim vernikom, ali da veru vidi kroz dela.

- Ja možda nisam vernik u tradicionalnom smislu, ali kroz ono što činim, možda sam i veći vernik od mnogih sa estrade koji redovno posećuju crkvu i hramove i idu na pričest - zaključila je Karleuša.

O Vaskrsu

Podsećamo, pevačica je za Kurir govorila o tome ko je zadužen za farbanje jaja u njenom domu.

- Atina i Nika su glavne za farbanje jaja. To ih je mama odmalena naučila i uvek osećaju veliko uzbuđenje kad to rade. Vrlo su predane tom zadatku i veoma ozbiljne u tome. Takmiče se međusobno koja će biti bolja i kreativnija, a obe su vrlo kreativne. Nika je već poznata širom Balkana po tome što ne zna da gubi u kucanju jajima, tako da ćemo ove godine, kao i svake, s Nikom lupati jaja dok ona ne pobedi. Preslatka je, sad se malo manje ljuti nego kad je bila mala, naučila je da prihvati i poraz. Ali se i dalje trudimo da ona bude pobednica - objasnila je.

O praštanju

- Neka ovaj divni hrišćanski praznik, koji ima divnu poruku, poruku pobede dobrog nad lošim, pobede života nad smrću, neka to bude jedna vrsta moje simbolične pobede nad svima onima koji su mi činili zlo, pa i bivšim partnerima, prijateljima i kolegama. Najbolja pobeda je oprostiti. Kada oprostiš, tada si apsolutni pobednik jer ne zaboli nikoga više nego kad mu oprostiš sve loše što ti je učinio. Ja kad ne bih opraštala svima sve u mom životu, zapravo ne bi postojao čovek koji me nije povredio - iskrena je pevačica.

