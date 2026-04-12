Pevačica Jelena Karleuša je progovorila o aktuelnim temama u njenom životu.

U svoj dom, ona je ugostila ekipu Premijere - Vikend specijala i prisetila se svog odrastanja na Novom Beogradu u čuvenim Blokovima, a potom pomenula svog dedu, odnosno, Divninog oca.

Odrastanje u Blokovima

- Otac mi je rođeni Beograđanin a majka mi je rođena u Sloveniji u Ptulju. Bile smo samo jednom zajedno, bile smo na grobu njenog oca, koji je bio vojini pilot, to je bilo staro groblje, zapušteno, a mi kada smo ga našli, bilo je zaratao u neko grmlje. Moram da kažem da su moj deda i njegov brat poginuli istog dana, u sat vremena razlike - rekla je Jelena pa se osvrnula na njeno odrastanje na Fontani.

- Ja sam odrasla u kraju koji je bio poznat po snimanju filmova poput filma "Rane" i mislim da je mene to odrastanje ojačalo. Ja sam odrasla u Parsike komune, i išla sam u školu "Ivan Gundulić", koja je tada bila jako čudna. Meni je bilo normalno da deca donose bombe u školu, mene je jurio drug sa bombom - govorila je Jelena.

Majka pozajmljivala novac

- Počela sam '95 da pevam, moje detinjstvo je bilo jako teško. Nije bilo ulja, nije bilo benzina, nije bilo cigara za Divnu. To je bilo teško vreme, moja majka je bila novinar, koja je radila kao honorarac. Ona se borila sa mnom, ali me je podržala, ona je pozajmila 25 hiljada maraka za moj album. Moram da kažem da je ona taj novac pozajmila novac od Dragane Mirković, tačnije od njenog tadašnjeg dečka Zorana Bašanovića, a alubim mi je radio Braja, a Milica Mitrović je tada zvala moju majku jer je čula da ja znam da pevam, i ona me je zvala pre izlaska mog albuma u emsiji "A što ne bi moglo" kod Peje. Moram da kažem da je Milica MItorović moj album sa pesmam "Ogledalice", "Najbolja drugarice", gurla i promovisla na Pinku - priznala je Jelena pa je otkrila da li je Divna sumnjala da neće moći da vrati novac koji je pozajmila.

Vratila novac iste godine

- Plašila se, ali ja sam taj novac vratila iste godine. Zoran Bašanović je pitao Draganu Mirković tada da li da mi pomogne, ona je rekla "da" i zbog toga smo mi divne prijateljice - iskrena je Jelena.

Živele skromno

- Sećam se da mi je kupila cipele, da je morala da napiše dvadeset čekova, i kupila mi je, ali nisam imala za dalje, pa sam morala da se snalazim. Iskreno mi smo živele skromno, moja majka je nosila jedne cipele, jedan džemper, i zbog toga ja kupujem stalno cipele. Sećam se da me je tata stalno šišao na ćelavo, jer je govorio šta će meni kosa. Morala sam da se snalazim kako da privučem pažnju, ja sam pravila sama sebi šta da obučem, sve sam uzimala od majke i njenih stvari i pravila sebi šta da obučem. Moram da kažem da mene moja Divna nikada nije kaznila, niti tukla, ali kada me je pogledala znala sam koliko je sati. - rekla je Jelena.

O Kanje Vestu

Pevačica je objasnila kako poznaje Kanje Vesta.

- Moram da kažem da se ja često poredim sa Kanjem Vestom, on i ja se odlično poznajemo. On je meni pisao na Instagramu, dok sam ga imala. Moram da dodam da prezirem TikTok, jer otvaranje usta na tuđi glas je meni užasno, da ja otvaram usta na glas Kim Kardašijan, a njen muž je nju oblačio kako sam ja obučena - rekla je Jelena.

O ocu

- Moj otac zna da je bio previše odsutan tokom mog odrastanja. Bavio se karijerom, poslom svojim. Bavio se hapšenjem kriminalaca, ali svestan je on toga bio da nije bio previše prusutan - rekla je pevačica, potom se je objasnila da li je otac bio strog - Ne, nije. S obzirom na to da sam jedina ćerka, oca sam vrtela oko malog prsta.

