Pevačica Aleksandra Mladenović navodi da uskršnje praznike uvek provodi u krugu porodice. U to vreme zaboravi na sve svoje poslovne obaveze i uživa sa najbližim ljudima. Ona je sada progovorila o tome kako provodi najradosniji hrišćanski praznik, ali je objasnila i koje su njene tajne za ukrašavanje jaja.

Uvek sa porodicom

Pevačica je otkrila je kako se u njenom domu provodi praznik.

- Kao i prethodnih, sa porodicom. Oduvek verujem da je suština praznika u ljubavi, praštanju, veri i blagostanju… Za Veliki petak baš kao i za Uskrs smo svi na okupu u porodičnom domu, mama je zadužena za uvek sjajnu trpezu, a za osmehe moji bratanica i bratanac Una i Filip. Za Uskrs kuća bude puna pesme, lepih razgovora, dođu nam prijatelji, još članova porodice.

Najlepša sećanja

Aleksandra se rado prisetila mlađih dana i iznela najlepša sećanja na taj period.

- Farbanje jaja rano ujutru na Veliki petak, pa onda na uskršnje jutro okupljanje čitavog komšiluka da vidimo ko ima najjače jaje, smeh. Bila sam skromno dete i umela da se radujem, i dan danas mi praznici donose veliku radost. Trudim se da na Unu i Filipa prenesem tu prazničnu čaroliju, kao što su roditelji na brata i mene.

Tradicija

Pevačica ne krije da poštuje tradiciju, kao i farbanje jaja u lukovini.

- Jaja farbam sa mamom i snajkom, tradicionalno u lukovini. Naravno, čuvarkuća je prvo ofarbano jaje u crvenoj boji, a svake godine probamo i neku novu tehniku, pa tako ove godine imamo zlatna jaja i ona sa cirkonima…

Za kraj, priznala je da najviše voli da se takmiči sa svojim bratancem.

- Oboje imamo takmičarski duh, ali nam oboma bude draže ako on pobedi - zaključila je ona.

