Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović podelila je sa svojim pratiocima snimak porodične idile na kom se vidi kako uživaju za Vaskrs.

Kamera je zabeležila prazničnu trpezu, sestru Lidiju, snajku Bogdanu, decu, ali i dekoraciju.

Cecina vaskršnja trpeza

Pevačici je verovatno bilo posebno lepo da vidi svoje unučiće kako ručaju, pa su zato i nastali ovi kadrovi.

Pratioci na društvenim mrežama su Ceci čestitali praznik, a poznato je da je njoj prilično važno da porodica bude na okupu u vreme praznika.

Ceca se pričestila

Podsećamo, Vaskršnja liturgija u Hramu Svetog Save okupila je mnoge poznate, među privima je stigla Ceca Ražnatović, sa sestrom Lidijom.

Posebnu pažnju privukao je i dolazak Svetlane Cece Ražnatović, koja je u Hram došla pred kraj liturgije, tik pred pričešće, tačnije, dok se čitala vaskršnja poslanica. Ona je bila u društvu sestre Lidije Ocokoljić i njene ćerke Helene, dok su zet Predrag i sinovi na liturgiju došli ranije. Nakon pričešća, Ceca se pozdravila sa kumom Viki Miljković, koja je bila sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i sinom Andrejom. Njih dve su se srdačno izljubile i čestitale praznik, a zatim su krenule ka svojim domovima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Estrada se pričestila na Vaskrs

Na liturgiji smo videli i bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena, pevačicu Jovanu Tipšin, harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, tekstopisca Biljanu Spasić i psihologa Aleksandru Janković.

Podsetimo, za hrišćane, Vaskrs je temelj vere, jer bez Hristovog vaskrsenja, prema hrišćanskom učenju, ne bi bilo ni spasenja.

