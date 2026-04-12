Una Čolić, ćerka poznatog pevač Zdravka Čolića, sa svojim pratiocima je podelila deo porodične atmosfere uoči Vasrksa, najvećeg hrišćanskog praznika. Njihova trpeza odiše toplinom doma i tradicijom, a jasno se vidi da je sto raskošno postavljen.

Raskoš

Na fotografiji u prvi plan izbijaju šarena, ručno ukrašena uskršnja jaja, upotpunjena raznovrsnim slatkim zalogajima. Pored njih nalaze se elegantno aranžirane šunke i pršuta, dok bogata selekcija sireva, isečenih na kocke i tanke listove, dodatno obogaćuje trpezu. Na suprotnoj strani izdvajaju se sveži, rumeno pečeni kroasani.

Poseban akcenat stavljen je na rolovane mesne delicije, tanke kriške slanine i pršute pažljivo su uvijene oko punjenja i servirane na velikim poslužavnicima. Celokupna postavka odiše pažljivo osmišljenim rasporedom, naglašavajući atmosferu praznične topline i porodičnog sklada.

Dečko Une Čolič

Podsećamo, starija ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, često privlači pažnju javnosti kako zbog svojih objava na društvenim mrežama, tako i zbog veze sa 10 godina starijim dečkom.

Nakon što su komšije njenog dečka otkrile kako se par ponaša, sada je otkriveno čime se njen partner bavi.

Uspešan biznismen

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je dobro obavešten izvor.

Inače, Una je svog dečka odavno uvela u porodicu, pa često zajedno sa Zdravkom putuju na turneje i odlaze na zajednički odmor.

Kako su pisali mediji ranije, ona je spremna da se uda za 10 godina starijeg dečka koji je veoma pažljiv prema njom, a kojeg i obožava njen otac Zdravko Čolić.

Čola je inače prošlog leta celu porodicu poveo na letovanje u Hrvatskoj, a sa njima je bio i Unin dečko. Želeo je da im obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.

