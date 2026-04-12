Danica Crnogorčević je proslavila Vaskrs, najveći hrišćanski praznik zajedno sa svojom decom i suprugom sveštenikom Ivanom Crnogorčevićem. Njena reakcija nakon kucanja jajima je sve nasmejala.

Sa svojim pratiocima su podelili porodičnu atmosferu iz svog doma koji krase ikone, cveće i razni ukrasi. Nakon što je pobedila u takmičenju kucanja jaja, Danica je počela da od sreće slače i ne skida osmeh sa lica. Upravo su se o tome nizali komentari na društvenim mrežama.

Na lepo postavljenom stolu posebno se izdvajala velika korpa prepuna jaja u raznim bojama, ali ova nisu bila obična, reč je o domaćim, sveže prikupljenim jajima.

Danica se, podsetimo, već oglašavala na Veliki petak, kada je pokazala kako zajedno sa porodicom sakuplja jaja, budući da ona i njen suprug uzgajaju kokoške i gotovo uvek imaju sopstvena, domaća jaja.

Prošlost Danice Crnogorčević

Pevačica etno pesama Danica Crnogorčević već u ranoj mladosti se zaitersovala za duhovnu muziku, pa je tako bila članica etno grupe, a kako kažu mnogi od tada se nije previše promenila, već je negovala skromnost od tada.

Danica Crnogorčević je poznata kao interpretatorka duhovne muzike, uz to je i popadija. Etno pevačica je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima troje dece.

Etno-grupa "Zora" je zvanično osnovana 2003. godine, ali su počeli sa nastupima tri godine kasnije. Grupa je imala 11 članova, a među njima je bila i tada Danica Nikić, danas Danica Crnogorčević. No, Danica je napustila grupu i krenula u solo vode.

Vikipedija piše da je diplomirala istoriju umetnosti, a da je za duhovnu muziku počela da se zanima još na časovima veronauke u osnovnoj školi u Ulcinju. Srednju muzičku školu završila je u Beogradu i, kako se ističe, „dve godine za redom osvajala je specijalno prvo mesto kao solista na državnom takmičenju “Zlatna Sirena” u Beogradu“. Danica se bavila i glumom, a završila je školu glume u pozorištu “Duško Radović”, takođe u Beogradu.

Danica je pre nekoliko godina kasnije postala poznata javnosti kao omiljena pevačica Novaka Đokovića zbog pesme "Veseli se srpski rode".

Osim toga, medijima jeprivuklo pažnju i to što je popadija jer je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima četvoro dece.

