Pevačica Lana Jurčević rodila je drugo dete na Uskrs. Devojčica sa nesvakidašnjim imenom se zove Meli. Međutim, ono što je trebalo da bude najsrećniji dan, pretvorilo se u pravi triler.

Lana i njen dugogodišnji partner Filip Kratofil suočili su se sa pravom dramom tik pred dolazak njihove ćerke na svet. Ona se tim povodom oglasila na Instagramu i iznenadila javnost ispovešću o teškim trenucima kroz koje je prošla neposredno pre porođaja.

- Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u vazduhu. Ali kasno popodne, osećam, nekako nisam 'svoja'… Kažem Filipu da osećam da se nešto sprema - ispričala je Lana svojim pratiocima kako je nelagoda počekla.

Pretili joj policijom Odlazak u Hitnu pomoć je pretvorio u noćnu moru.

- Dolazim kod kuće i uveravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. 'Moraš sad odmah doneti odluku', kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodiraće mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, delim i nikako ne dolazim do rešenja - objasnila je pevačica kako je počelo.

Usled ogromnog stresa i pritiska, Lana je u jednom trenutku, u stanju šoka, istrčala ispred zgrade, nakon čega su joj lekari odmah zapretili pozivanjem policije.

Pomolila se ispred bolnice

- Izlazim na vazduh jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smela ni izaći - moram potpisati da, ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavestiti policiju) - rekla je.

Posle prave drame i neizvesnosti, par je u poslednjem trenutku promenio odluku i uputio se u privatnu kliniku, gde se pevačica konačno bezbedno porodila i 5. aprila na svet donela ćerkicu, upravo na dan kada se u Hrvatskoj obeležavao veliki praznik.

Otvoreno o putu do majčinstva

Pevačica je ranije sa pratiocima delila i izazove sa kojima se suočavala na putu do majčinstva. U emotivnom videu koji je objavila na društvenim mrežama moglo se videti kako plače i grli se sa partnerom, sa kojim je u vezi od 2017. godine.

Filip Kratofil je, osim što je njen partner, i direktor u Laninoj kompaniji La Piel, koja proizvodi organsku kozmetiku. Njegovi roditelji vlasnici su poznatog restorana Zlatni Medo na Sljemenu, koji posluje već 35 godina. Filipov brat blizanac Antonio već sedam godina je u vezi sa pevačicom Zsa Zsom, čije je pravo ime Jelena Žnidarić.

