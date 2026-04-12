Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se na društvenim mrežama povodom Vaskrsa.

On je čestitao pravoslavnim vernicima najradosniji hrišćanski praznik moćnom porukom koja je izazvala veliku pažnju.

U poruci koju je podelio sa pratiocima, Mitrović je u sebi svojstvenom stilu, iskombinovao filozofsko razmišljanje o životu i prolaznosti sa prazničnom čestitkom.

- Išli brzo ili sporo, stići ćemo prerano. Umreti valjda znači predati se jačem, a vaskrsnuti predati se nama! Kad malo bolje razmislim kakvi smo, ono prvo upšte ne izgleda loše! Srećan Uskrs! - naveo je Mitrović u opisu kratkog video snimka na kojem se vidi kako vozi skejt.

Željko Mitrović Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

Na kraju objave, Mitrović je svima koji slave poželeo srećan Uskrs.

- P.S. dobio sam preko hiljadu čestitki za Vaskrs, zato molim da mi oprostite jer nije moguće odgovoriti na svaku poruku,zato ovu poruku šaljem svima koji slave pravoslavni Uskrs - napisao je Vlasnik Pink Media Group.

I ova objava Željka Mitrovića izazvala je brojne reakcije i komentare korisnika Instagrama, koji su mu odgovorili na čestitku, ali i tumačili njegov stil poruke. Inače, on je nedavno kupio televiziju.

