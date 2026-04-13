Ema Cepter, usvojena ćerka srpskog bogataša Filipa Ceptera, često na svojim društvenim mrežama objavljuje trenutke iz svog privatnog života, a sada je pokazala kako je ofarbala jaja za Vaskrs.

U kuhinji joj je pomagao dečko, koji joj je otkrio ideju kako što bolje i efikasnije išara jaja na tradicionalan način - u lukovini, dekorisan sa travčicama.

- Dekorisali smo naša jaja na tradicionalan, pravoslavni način - napisala je Ema.

Objasnila je kako je proces tekao uz pomoć biljki.

- Moj dečko je imao ideju da odradimo više jaja u jednoj čarapi. Ne znam da li je ovo ikada ranije isprobano među srpskim pravoslavcima… - upitala se Ema.

- Hristos Voskrese! Srećan Uskrs - navela je, između ostalog, naslednica Filipa Ceptera.

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.



Usvojena ćerka se obratila ocu

Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.