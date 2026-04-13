Regionalna zvezda Dragana Mirković, koja se nedavno vratila sa američke turneje, gde je oborila sve rekorde, podelila je na društvenim mrežama momente iz boravka u Americi. Ona je, između ostalog, posetila i Nevadu, pa je pokazala kako je uživala u vožnji luksuznog automobila.

Dragana je provozala ford mustang GT, a žuto-narandžasti kabriolet joj je, po svemu sudeći, bio potaman.

Snimala se sa rukama u vazduhu tokom vožnje, pa je pozirala sa otvorenim vratima, a cena ove "besne mašine" je prava sitnica - od 65.000 do 85.000 evra.

- Kažu "šta se dogodi u Las Vegasu, ostaje u Vegasu"... Ali, to za nas ne važi. Ja sve delim sa vama - napisala je Dragana Mirković u opisu objave.

Oborila rekorde

Gde god da se pojavila, dočekivana je ovacijama, a sale su bile ispunjene do poslednjeg mesta, čime je još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih i najtraženijih izvođačica sa naših prostora.

Publika širom Amerike pevala je uglas njene najveće hitove, stvarajući atmosferu za pamćenje, dok je Dragana iz večeri u veče dokazivala da njena muzika ne poznaje granice.

Ova turneja ostaće upisana kao jedna od najuspešnijih, jer je oborila sve rekorde posećenosti gde god je nastupala.

Pored koncerata, folk carica našla je vrenema i za uživanje. Dragana je svaki slobodan trenutak koristila da obilazi gradove koje je posećivala, uživajući u šetnjama i druženju sa prijateljima.

Upravo ta kombinacija emocije, energije i iskrene radosti učinila je ovu turneju posebnom kako za nju, tako i za njenu vernu publiku.

Vaskrs sa najmilijima

Dragana Mirković i ove godine proslavila je Vaskrs u raskoši, ali i uz duboko poštovanje tradicije, u svom velelepnom dvorcu Ebenfurthu nadomak Beča, gde se svaki kutak pretvorio u vaskršnju bajku.

