Ispovest Snežane Jovanović Šikice iznenadila je javnost, a legendarna pevačica otkrila je do sada nepoznate detalje iz svog života, koji nimalo nije bio lak.

Šikica je govorila i o ljubavi sa Slobodan Jovanović, sa kojim je već 50 godina u braku.

Foto: Preentscreen/Youtube

- Kada je došao iz vojske, čula sam da je oženjen da ima dvoje dece i ženu. Nisam htela da budem sa njim, ali gotovo je bilo već, evo 50 godina samo zajedno. Rasturila sam brak, ali on je pre mene imao pitaj Boga koliko još, ali kada sam se zaljubila nije bilo nazad. Ni jedan čovek neće da ostavi ženu zbog druge, ali čini mi se da on nije voleo svoju ženu zato je i ostao sa mnom. Rekla sam mu da ne može da živi sa mnom ako će da živi i sa tom ženom. Rodila sam Milana kasnije,dobili smo i Oliveru, osam godina smo čekali da imamo decu - bila je iskrena Šikica koja je svoju ljubav upoznala u 17 godini na Karaburmi.

Ipak, u ljubavi sa Slobodanom nije bilo sve tako lepo, a poseban problem je muzička zvezda imala sa njegovim roditeljima.

-Svekar je hteo da me zgazi kombijem, da me udari, nakon toga sam bila najbolja snajka, sa svekrvom nisam govorila, kasnije je htela da govori sa mnom, ali je umrla - započela je priču Šikica, koja je otkrila i da ju je suprug fizički maltretirao.

-On mene udari normalno, ako nešto dohvatim da ga udarim ne mogu ja da njega bijem on je jači od mene razumeš. Tukao me je zato što sam bila ljubomorna, a ti sa onom, a ti sa ovom, znaš kako žena. Jesam bila ljubomorna na njega i on je na mene, znali su ljudi da dođu da ga pitaju jel možeš da mi namestiš ovu pevačicu, za mene pitali. Noge su mi bile modre ispod stola on mene šutne ako gledam negde, e to je ta škola u kafani, to je to - kaže Šikica, te otkriva kako je uspela da sačuva brak:

-Nikad se nisam protivila, kako on kaže tako je moralo da bude. Bez obzira što sam i ja radila, nikada se nisam suprostavljala, ćutala sam ako me grdi. Izađem napolje, neću da mu se suprostavim, bila sam normalna žena, on je za mene bio gazda. Bez obzira na to što sam ja bila ime. To je ljubav, da ga nisam volela ne bih prošla kroz tu ofanzivu, ništa mi nije smetalo upravo zbog te ljubavi-kaže Snežana.

Lovila supruga u prevarama

Podsetimo, pevačica Snežana Jovanović Šikica svojevremeno je gostovala u emisiji "Sceniranje" kod voditeljke Ljiljane Stanišić na Kurir televiziji gde je otkrila da je njen suprug imao 99 švalerki i ispričala kako se nosila sa tim.

Šikica istakla je da svaka žena mora da bar jednom u životu prođe kroz agoniju neverstva partnera, pa čak i kritikovala mlađe žene što to ne žele da trpe.

Na pitanje voditeljke kako je ustanovila da je muž vara, Šikica je iskreno odgovorila da ih je i sama "hvatala" na delu.

- Koliko sam ih puta našla. Bio je jedan moj kućni prijatelj, bio je bokser. Dolazio je stalno kod mene kući. Jedno jutro ja dolazim i vidim nema mi čoveka kući. Ja tu uvatim taksi i odem na splav, pravo tamo gde znam gde je. Vidim 7 sati ujutru oni izlaze iz kafane, moj muž sa švalerkom za ruku. Ovaj bokser kaže to je moja devojka. Ja sam mu tu rekla šta tvoja devojka, a Buca je vodi za ruku i udarim ga. On je na to rekao Snežana svaka ti čast - istakla je pevačica.

- Jednu sam sa motkom udarala. Došla je jedna kod mene kući i rekla gde je Buca treba da idemo na put. Kakav put mamu ti j**bem. Nije htela da izađe iz sobe i ja uzmem motku i izbacim je. Kakav bre put j**bem li ti lebac - rekla je Šikica.