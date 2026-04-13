Slušaj vest

Nastup pevačice Edite Aradinović, koja je u šestom mesecu trudnoće, u Čačku pretvorio se u pravu dramu kada je njeno izvođenje iznenada prekinuto zbog incidenta u publici. Naime, kako je i sama pevačica podelila putem društvenih mreža, nepoznata osoba aktivirala je suzavac, što je primoralo organizatore da prekinu nastup.

Bačen suzavac

Edita, koja je u drugom stanju, istakla je da joj je posebno žao što nije uspela da završi nastup, jer se, kako kaže, tek bila zagrejala i spremala da atmosferu dovede do usijanja. Ipak, bezbednost publike i izvođača bila je na prvom mestu, zbog čega nije bilo prostora za nastavak koncerta.

1/9 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Prema njenim rečima, uprkos nemilom događaju, uspela je da oseti energiju publike i vidi draga lica, što joj je donekle ublažilo razočaranje. Takođe je nagovestila da će se druženje sa publikom u Čačku svakako ponoviti, ali u boljim i bezbednijim okolnostima.

- Čačani, žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna koji je prsnuo suzavac. Taman sam se zagrejala i spremala da napravimo haos.lom i belaj ali biće prilike neki drugi put! Drago mi je da sam osetila vašu energiju, i videla neke drage ljude - napisala je Edita na Instagramu.

Maler pred koncert

Edita Aradinović pred nastup je imala još jedan peh. Naime, dok je odlazila na nastup u Čačak pukla joj je guma – i to već treći put u poslednjih mesec i po dana. Iako bi mnogima to pokvarilo planove, pevačica je pokazala da je ništa ne može izbaciti iz takta.

- Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma - napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.

Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala: