“POSLE ME PITATE ŠTO SAM UMORNA!” Jelena Karleuša snimkom iz kreveta zapalila internet (VIDEO)
Pop diva Jelena Karleuša, iako ne voli TikTok, u poslednje vreme je veoma aktivna, a njen najnoviji snimak napravio je pravu pometnju na mrežama.
Naime, Jelena je objavila izazovan video iz svoje vile na Senjaku, tačnije iz kreveta.
Pevačica je snimila deo sebe u opuštenom i provokativnom izdanju, a na snimku se vidi kako leži u svom krevetu.
Ona se ujedno požalila i zbog čega je toliko umorna.
Sve što je moglo da se desi u 7 ujutru se desilo, alarm, kučići, mačke... i posle zašto sam umorna, pa zato ne spavam - požalila se Jelena Karleuša.
Zbog njenog video snimka iz kreveta, nastao je haos na mrežama.
"Jaoj, ovo je snimak", "po jutru se dan poznaje", dve mačketine", komentarisali su ljudi.
Sa ćerkama slavila Uskrs
Jelena Karleuša govorila je uoči Vaskrsa o veri, porodici, životnim lekcijama i novim počecima, ističući da ovaj praznik za nju ima posebno značenje i simboliku.
Ona je otkrila da u njenom domu prazničnu atmosferu uveliko stvaraju njene ćerke Atina i Nika, koje su zadužene za farbanje jaja i negovanje tradicionalnih običaja.
- Vaskrs ove godine za mene ima posebnu težinu, ali i simboliku. Moja karma je takva da se stalno podižem iz pepela i počinjem iznova. Verujem da će ovo biti preokret u mom životu i karijeri. Spremam nove pesme i veliki povratak - rekla je Jelena, nagoveštavajući da publiku uskoro očekuju velike stvari.