Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša, iako ne voli TikTok, u poslednje vreme je veoma aktivna, a njen najnoviji snimak napravio je pravu pometnju na mrežama.

Foto: Nemanja Nikolić

Naime, Jelena je objavila izazovan video iz svoje vile na Senjaku, tačnije iz kreveta.

Pevačica je snimila deo sebe u opuštenom i provokativnom izdanju, a na snimku se vidi kako leži u svom krevetu.

Ona se ujedno požalila i zbog čega je toliko umorna.

Sve što je moglo da se desi u 7 ujutru se desilo, alarm, kučići, mačke... i posle zašto sam umorna, pa zato ne spavam - požalila se Jelena Karleuša.

Zbog njenog video snimka iz kreveta, nastao je haos na mrežama.

"Jaoj, ovo je snimak", "po jutru se dan poznaje", dve mačketine", komentarisali su ljudi.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša pokazala ko je budi u 7 ujutru Foto: Preent Screen

Sa ćerkama slavila Uskrs

Jelena Karleuša govorila je uoči Vaskrsa o veri, porodici, životnim lekcijama i novim počecima, ističući da ovaj praznik za nju ima posebno značenje i simboliku.

Ona je otkrila da u njenom domu prazničnu atmosferu uveliko stvaraju njene ćerke Atina i Nika, koje su zadužene za farbanje jaja i negovanje tradicionalnih običaja.

- Vaskrs ove godine za mene ima posebnu težinu, ali i simboliku. Moja karma je takva da se stalno podižem iz pepela i počinjem iznova. Verujem da će ovo biti preokret u mom životu i karijeri. Spremam nove pesme i veliki povratak - rekla je Jelena, nagoveštavajući da publiku uskoro očekuju velike stvari.