Žika Jakšić i kum Saše Popovića, Dejan Ćirković Ćira, iznenadili su publiku na koncertu Prijovićke, vraćajući se na scenu nakon decenija.
PRIJA IZVUKLA NA BINU ŽIKU JAKŠIĆA I KUM SAŠE POPOVIĆA: Posle 30 godina zajedno na sceni! Ono što je usledilo niko nije očekivao - prizor slomio sve (FOTO)
Pevačica Aleksandra Prijović održala je koncert u Aleksandrovcu, a na sceni joj se, posle više decenija od razlaza grupe "Ritam srca", pridružio Žika Jakšić, što je izazvalo oduševljenje publika.
Usledio je pravo iznenađenje kada je pored Žike, na scenu izašao i kum pokojnog Saše Popovića, Dejan Ćirković Ćira, a obojica su rodom iz ovog grada.
Žika Jakšić na koncertu Aleksandre Prijović
Žika posle četiri decenije ponovo na sceni
Žika Jakšić se posle više od 30 godina, nakon raspada grupe "Ritam srca", vratio na scenu, a publika nije krila oduševljenje i nagradila ga je gromoglasnim aplauzom.
Prija ih je srdačno najavila, a onda je usledio šou na sceni.
Inače, grupa "Ritam srca" čiji je deo bio Žika Jakšić, ali i Ćira, godinama je bila jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji.
