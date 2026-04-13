Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, imao je sa ocem sveštenikom Nenadom Ilićem lajv uključenje u kojem su pričali o veri, ali i kocki, koju jutjuber promoviše.

- Ljudi koji kockaju, da li idu u pakao? - pitao je Baka svog oca.

- Vidi, sve zavisnosti su u velikom problemu, iskreno rečeno... - dodao je Bakin otac.

- Pa ja kockam - rekao je Baka.

- Pa ti kockaš, ali je specifično tvoje kockanje, ali generalno kockanje... - pričao je sveštnik Nenad, kada ga je prekinuo sin:

- Ali ja promovišem kocku, to je gore nego da se kockam za sebe.

- Sad ti meni reci, zašto se ti kockaš? - upitao ga je otac, sveštenik Nenad.

- Zbog para - dodao je Bogan.

- Šta to znači? - upitao ga je otac.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase sa ocem Foto: Preent Screen

- Hoću da zarađujem pare, da se obogatim - dodao je Prase.

- I, šta sad? Jel to najvažnije na svetu? - pitao je otac

- Trenutno jeste - dodao je Baka Prase.

- Pa onda ne valja posao. Ne valja ti posao - odbrusio mu je otac.

- Kako ne valja? Sad ću da ti objasnim, ja ću da napravim pare, da obezbedim sebe, svoju porodicu, prijatelje sve ful i onda mogu da se posvetim drugim stvarim - objasnio je Bogdan, a odmah ga prekinuo otac i povišenim tonom pitao:

- Kojim drugim stvarima? To je zamka mnogih u istoriji, to nisi ti kao prvi- objasnio mu je otac.

- A što zamka? Pa jel sam ja kriv što je društvo postalo tako, da se sve kroz novac gleda, sve košta u životu. Navedi mi jednu stvar koja ne košta - pitao je Bogdan svog oca.

- Apsolutno se slažem.

Baka Prase Foto: Printscreen/Youtube

Otac odbrusio Baki Prasetu: "Nemoj da zezaš"

- Pa i vera košta, ja moram bre da platim popa da mi zavrti kolač - rekao je Bogdan.

- Ma nemoj da zezaš. Pa kao ti dođeš i kažeš da nemaš pare, misliš da ti pop neće seći kolač? - upitao je sveštenik.

- Da, mislim da mi neće seći kolač - odgovorio je Baka.