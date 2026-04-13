Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je sa ponosom svojim praticoima pokazala svog unuka Krstana Ražnatovića kako peva, ni manje ni više nego na ruskom jeziku. Sve je oduševio dubokom emocijom koja se osećala u njegovom pevanju.

Foto: Instagram/cecaraznatovic

Video je nastao tokom proslave Uskrsa u domu Ražnatovića u vili na Dedinju, a mali Krstan Ražnatović je zapevao veliki hit. Dok je pevao pridružio mu se i njegov mlađi brat Isaija.

Krstan Ražnatović peva na ruskom



Pevačica je podelila snimak uz opis: "Krstan i Isaija", nakon čega su se samo nizali komentari pratilaca koji nisu krili oduševljenje.

Takođe, otac dečaka, Veljko Ražnatović se oglasio iz Rusije, nije krio da je ponosan i podelio je ovaj snimak.

Vaskrs u porodičnoj atmosferi

Podsećamo, Ceca Ražnatović podelila je sa svojim pratiocima snimak porodične idile na kom se vidi kako uživaju za Vaskrs.

Kamera je zabeležila prazničnu trpezu, sestru Lidiju, snajku Bogdanu, decu, ali i dekoraciju.

Ceca se pričestila

Podsećamo, Vaskršnja liturgija u Hramu Svetog Save okupila je mnoge poznate, među privima je stigla Ceca Ražnatović, sa sestrom Lidijom.

Posebnu pažnju privukao je i dolazak Svetlane Cece Ražnatović, koja je u Hram došla pred kraj liturgije, tik pred pričešće, tačnije, dok se čitala vaskršnja poslanica. Ona je bila u društvu sestre Lidije Ocokoljić i njene ćerke Helene, dok su zet Predrag i sinovi na liturgiju došli ranije. Nakon pričešća, Ceca se pozdravila sa kumom Viki Miljković, koja je bila sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i sinom Andrejom. Njih dve su se srdačno izljubile i čestitale praznik, a zatim su krenule ka svojim domovima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Na liturgiji smo videli i bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena, pevačicu Jovanu Tipšin, harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, tekstopisca Biljanu Spasić i psihologa Aleksandru Janković.