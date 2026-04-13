Vila repera Vuka Moba koja se nalazi u srpskoj prestonivi vredi oko milion evra. Ova luksuzna kuća poseduje čak šest spavaćih soba, bazen, teretanu a enterijer krasi skupocen nameštaj. Ovog puta, Vuk Mob je odlučio da na svom Instagram nalogu podeli još jedan deo u svom domu.

Pokazao je veliko, izutetno luksuzno kupatilo bele boje, ali sa tamnim zidovima. Ono što je zanimljivo, nije kupatilo, već to kako je reper ispozirao ležeči u praznoj velikoj kadi, potpuno obučen i obuven.

- Klasičan vajb iz kupatila Vujadine Gojkoviću - pisalo je kao opis fotografije.

Snimali se spotovi u dnevnoj sobi

Impozantna kuća ima tri nivoa, na prvom se nalazi dnevna soba skupocenim kristalnim lusterima i prostrana kožna garnitura. Zidovi su dekorisani prirodnim kamenom, kao i savremenim tehnikama bojenja, nameštaj je moderan, a svaki detalj urađen je sa mnogo ljubavi. Zidovi su ukrašeni i umetničkim slikama, ikionama, a jedna ogromna replika "Seobe Srba" Paje Jovanovića.

Klavir koji se savršeno uklopio u dizajn dnevne sobe ne služi samo kao ukras. Vuk na njemu često svira, a neretko i komponuje. Impozantna kuhinja ima minimalističke detalje, a urađena je odmereno i sa stilom.

U dvorištu se nalazi veliki bazen u kojem se Vuk opušta posle nastupa, a s obzirom na to da se voda u njemu greje bazen se može koristiti i do kasne jeseni.

Jednom prilikom je za Kurir otkrio i da se u njegovom dnevnom boravku snimali spotovi.

- U dnevnom boravku sam snimao dosta spotova. Baš tu provodimo dosta vremena tokom dana, posebno sada, dok traje period izolacije. Odatle se izlazi na veliku terasu, gde najčešće sedimo uveče i igramo karte - priča reper.

- Volim da imam velike prozore u spavaćoj sobi, jer se tako prostorija najbolje izluftira. Obožavam ormar u njoj, jer je dovoljno veliki da bi sve stvari mogle da mi stanu.

