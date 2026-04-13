Pop diva Jelena Karleuša još jednom je pokazala da, kada maska padne, ostane nežno i krhko biće. Naime, ona je na društvenim mrežama podelila izuzetno emotivnu fotografiju sa svojim ocem, koja je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija i dirnula brojne pratioce.

Na slici Karleuša nežno grli oca Dragana Karleuše, naslonjena na njegovo rame, dok on mirno sedi – prizor pun topline, ljubavi i poštovanja. Njihov odnos, iako često daleko od očiju javnosti, ovim gestom dobio je posebnu dimenziju, pokazujući koliko su porodične veze snažne i važne, bez obzira na slavu i uspeh.

Jelena Karleuša i Dragan Karleuša Foto: Printscreen

Fanovi su u komentarima isticali koliko je fotografija iskrena i dirljiva, a mnogi su priznali da ih je podsetila na sopstvene roditelje i dragocene trenutke koje dele sa njima.

Ova objava još jednom je pokazala da iza javne ličnosti stoji pre svega ćerka – neko ko, kao i svi, najviše vrednuje ljubav i podršku porodice.

Ko je Dragan Karleuša

Dragan Karleuša je bivši kriminalistički inspektor i policijski službenik. Bio je angažovan na ozbiljnim istragama, uključujući rešavanje slučaja nestale neveste na Borskom jezeru.

Jelena je često u medijima isticala koliko je ponosna na njega.

- Veoma sam ponosna na mog tatu Dragana Karleušu, čoveka koji je učinio nebrojano puno dobrih dela, otkrivao najteže zločine i hvatao i hapsio najveće kriminalce! Odlikovan i nagrađivan, moj otac je danas čovek koji iza sebe ima neverovatne priče i o čijem životu bi mogao da se snimi film i napiše nekoliko knjiga! Mogla bih da slušam satima kako priča o neverovatnim momentima u njegovoj višedecenijskoj karijeri srpskog Eliot Nesa, kako je ostao upamćen - istakla je pevačica jednom prilikom.

Pop diva je otkrila i da je Dragan, pre nego što je počeo policijsku karijeru, bio član grupe "Pro arte".