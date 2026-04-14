U trenutku kada većina građana praznične dane provodi u miru, uz porodične trpeze i tradicionalno kucanje jaja, Čedomir Jovanović i njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos suočavaju se sa nizom uznemirujućih incidenata koji su ozbiljno narušili prazničnu atmosferu.

Naime, umesto praznične idile, Jovanović i Kos proživljavaju pravu dramu ispred zgrade u kojoj žive. Na ogradi objekta u izgradnji u njihovom komšiluku već danima se pojavljuju uvredljivi i preteći grafiti, koji su, prema rečima njih dvojice, usmereni direktno na njih. Jedan od natpisa, ispisan krupnim slovima, sadržao je brutalne uvrede na račun Jovanovića, dok je drugi bio licno usmeren i uvredljiv prema njegovom prijatelju.

Sramni napadi

Organizovano uznemiravanje

- "Šiba svaki dan Čeda narkoman", i "Čeda Kos peder" - glase poruke.

Prema dostupnim informacijama do kojih je došao Kurir, ovo nije izolovan incident. Iako su grafiti više puta uklonjeni, oni su se iznova pojavljivali, što dodatno pojačava sumnju da je reč o organizovanom uznemiravanju. Slučaj je prijavljen policiji, a nadležni organi su, kako tvrdi Jovanović, upoznati sa situacijom.

-Jel vam lepši Uskrs posle ovoga? Ako jeste, onda je i meni lepo, ali u nekom drugom svetu. Zbog svih tih ljudi koji se plaše, mogu samo da zamolim da bar na Uskrs budete pristojni. Brisao sam te svinjarije, ali one se ponovo pojavljuju. Hvala policiji koja je, kako kažu, otvorila "lov" na mene. Oni znaju ko stoji iza ovoga i koliko puta je bilo pokušaja ugrožavanja moje bezbednosti. To nisu pojedinci, red je mnogo duži - smatra političar.

On je naglasio da ga posebno pogada reakcija okoline:

- Vidim kako ljudi okreću glavu dok prolaze pored tih natpisa. Roditelji sa decom prelaze na drugu stranu ulice. To nije moj Beograd, niti narod koji zaslužuje da živi u ovakvoj atmosferi. Da je neko moj to uradio te ograde više ne bi bilo.

Posebno zabrinjava činjenica da su, prema njegovim rečima, u grafitima pomenuta i deca, što ovom slučaju daje dodatnu težinu i otvara pitanje bezbednosti najmladih. Jovanović je, uprkos svemu, pokušao da pošalje pomirljivu poruku u duhu praznika:

- Vreme je praznika koji govori o vrednostima koje su neuništive. To je moj putokaz. Svima želim sreću, ljubav i pamet čak i onima koji stoje iza ovoga.

S druge strane, njegov prijatelj Aleksandar Kos takođe je izrazio šok i zabrinutost zbog cele situacije:

- Ovakve stvari su nedopustive. Zlo je, ocigledno, svuda oko nas. Ovo nije samo napad na pojedince, već i poruka koja ne bi smela da ima mesto u društvu koje teži normalnosti - istakao je on.

Na meti obojica

Pre samo nekoliko dana Čeda i Aca ugostili su ekipu Kurir i sa na nama podelili trenutku tokom pripremi vaskršnje trpeze.

- Uskrs beskrajno vezujem za decu, ali i za sebe u tim situacijama. Ja sam tada dete ljutim se kad mi pukne jaje ili kad me neko prevari", kroz osmeh priznaje Jovanović, naglašavajući da praznici nisu samo prilika za razonodu, već i za odgovornost. Njegova ideja je jasna svaka radost ima veći smisao ako se podeli - rekao je političar.

Upravo u tome vidi suštinu praznika.

- Ako možemo da pronađemo način da sve ovo što radimo bude korisno za još neko dete, da mu pomognemo, onda to ima pravi smisao. To je naša zajednička obaveza.

Zajedno slavili praznik

Dok je Jovanović bio zadužen za kulinarski deo, njegov prijatelj Kos je, kako sam kaže, imao ulogu asistenta i zabavljača. Bez trunke treme, sa sigurnošću u Jovanovićeve sposobnosti, Kos je preuzeo atmosferu u svoje ruke kroz pesmu i šalu.

- Kod nas je uvek tako ja biram muziku, on kuva. I uvek ispadne sjajno", kaže Kos, uz stihove koji su dodatno obojili praznični ambijent. Njegova priča o porodici i prijateljstvu otkriva koliko su ovakvi trenuci važni, ne samo kao tradicija, već kao način očuvanja bliskosti.

Priprema jaja pretvorila se u mali ritual. Jovanović je, uz dozu humora, analizirao kvalitet i boju jaja, ističući da najviše veruje tradicionalnim metodama farbanja lukovini. „Ova boja... to je problem. Jedino verujem u lukovinu", rekao je, dok je davao instrukcije za pripremu precizno, gotovo komandantski.