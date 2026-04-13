PEVAČICA IMALA 120 KG, PA SMRŠALA DUPLO! Prošla je pakao na putu ka cilju, danas je neprepoznatljiva: Htela sam da odustanem (FOTO)
Pevačica Anja Anđelić je progovorila o borbi sa viškom kilograma, koja je trajala godinama. Anja je donela radikalnu odluku i uspela da smrša čak 60 kilograma nakon operacije smanjenja želuca. Ranije je imala 120 kilograma.
Kao vlasnica dva beogradska salona za negu tela i edukator, imala je niz uspeha, međutim pevačica ne krije da prazninu koju je osećala ništa nije moglo da nadomesti.
- Kao mala sam baš bila mršava, terali su me da jedem, ali u pubertetu su kilogrami krenuli na gore. Najviše sam imala 120 kilograma, to je bilo dan pre operacije - priseća se Anja ističući da je gojaznost bolest o kojoj se u našem društvu ne priča dovoljno.
Imala je sreće da joj zdravlje ne bude ugroženo, međutim stalno je razmišljala o hrani i osećala nezadovoljstvo zbog odraza u ogledalu. Tada je donela životnu odluku. Posećivala je i psihoterapije, mada njena psihoterapeutkinja nije podržavala operaciju. Savetovala je da prvo reši uzrok problema.
"Htela sam da odustanem"
Svoju odluku je krila od okoline, a podršku pred samu intervenciju jedva da je imala. Noć pred odlazak na operaciju snimala je sebe i plakala od straha.
- Kada su došli da me vode, želela sam da odustanem, ali nikome nisam smela da kažem jer su moji svi bili dole u hodniku i čekali su da odustanem - otkrila je pevačica kaka je samu sebe ubedila da mora da izdrži.
Kajala se
Usledio je pravi pakao kada se oporavljala kod kuće, iako je cela intervencija prošla bez komplikacija. Prevačica priznaje da su bolovi prvih deset dana bili neizdrživi toliko da je počela da se kaje zbog svoje odluke.
- Ne možete vodu da pijete, boli vas, pa jedan gutljaj, pa drugi. Ni danas ne mogu da popijem celu čašu vode odjednom - iskrena je Anja.
Danas, posle dve godine, ona nema viška kilograma, a problem sa opuštenom kožom izbegla je čestim tretmanima u svom salonu i napornim treninzima.
Inače, Anja je svojevremeno doživela nezgodu u teretani kada je skliznula šipka od 70 kilograma.
