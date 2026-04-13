Pevačica Stoja Novaković osim svojim glasom, pažnju privlači i burnim životom koji je imala u mladosti. Zahvaljujući svojim poslovnim uspesima, Stoja je uspela da stvori bogatstvo.

Stoja je ranije već govorila o tome da se udala veoma mlada, sa svega 16 godina. Sledeće godine, sa punih 17, pevačica je rodila sina. Kada je imala samo 33 godine dobila je jedno unuče, a kroz nekoliko godina i drugo.

Novac od nastupa uložila u nekretnine

Stoja redovno nastupa, međutim to nisu jedini njeni prihodi. Uveliko se zna da ona celog života pametno ulaža i ne rasipa novac. Tako je pevačica sada i vlasnica više nekretnina.

Izdaje stanove

S obzirom da ima oko deset stanova, Stoja zarađuje ozbiljan novac zahvaljhujući izdavanju. Zbog svog biznisa, osigurala je finansijsku stabilnost, a mesečno samo od kirija zaradi 5.000 evra. Kako navode izvori, pevačica se ne hvali zaradom, odlično raspoređuje novac i nikada ga nije trošila na gluposti.

Pored stanova namenjenih za izdavanje, Stoja je veliki novac uložila i u lični komfor. Daleko od gradske gužve, ona je izgradila vilu u pravoj oazi mira u Perlezu, u okolini Zrenjanina, a pored toga poseduje i luksuznu nekretninu na moru, u Istri.

