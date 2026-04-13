Pevač Slobodan Batjarević Cobe proslavio se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezdama Granda", a sada je progovorio o kolegama. Dotakao se i Milana Stankovića koji se povukao sa javne scene.

- Ja ne verujem da će neka ekipa kao što smo mi bili 2007. godine - Rada, Milan Stanković, Dinča, Nemanja Stevanović, Silvija Nedeljković, Cobe, Katarina Živković, Sanja, ja ne verujem da će više ikad neka grupa raditi tri godine zajedno, i da će steći toliku popularnost, rekao je Slobodan Batjarević Cobe za Hype TV, pa se osvrnuo na Milana Stankovića i objasnio zašto je on bio toliko popularan.

- Nismo u kontaktu, ne znam šta se dešava sa njim, povukao se. I Dinču sam pitao gde je Milan, on mi je rekao da ne zna gde se nalazi.

Inače, Milan Stanković je već duže vreme u medijskoj ilegali, a svoj život je potpuno promenio. On živi povučeno, mada se njegovi fanovi nadaju da će doći do povratka na scenu. On je, navodno, dane vaskršnjeg posta provodio obilazeći manastire u društvu svoje majke.

- Milana nećete naći ovde u stanu. Nije ovde već neko vreme. Vreme vaskršnjeg posta provodi posećujući manastire. Koliko znam, društvo na hodočašću mu pravi majka. Monasi im čitaju molitve i daju sveta ulja. Njemu to mnogo znači. Inače, nemam baš neko lepo mišljenje o njemu. Ne ume da se javi, nije preterano ljubazan prema nama. Iz stana ide pravo u automobil. Viđam ga često s nekom gotovom hranom, koju uzima tu u blizini. Nekad mu je dolazilo često i društvo u stan, sad nema ni toga. Čudan lik - rekao nam je komšija.

Inače, poznato je da je Milan jako vezan za svoju majku i da je jedan od razloga što je u jeku popularnosti okrenuo leđa estradi bila prava i agonije koju je pevač imao na privatnom planu, zbog čega je svoj život okrenuo za 180 stepeni.

Već smo pisali o tome da je Stanković u periodu tokom i neposredno nakon pandemije koronavirusa vodio bitku za zdravlje svoje majke, za koju je izuzetno vezan. Ona je duže vreme bolovala od teške bolesti, a pevač je na sve načine pokušavao da joj pomogne. Tako je on uz pomoć svojih prijatelja stupio u kontakt s vrhunskim stručnjacima, koji su dali dijagnozu i prepisali terapiju, na koju je Milanova majka redovno išla, ali rezultati i dalje nisu bili dobri ni ohrabrujući...

