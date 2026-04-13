Pevač Milan Dinčić Dinča otputovao je u Prizren gde je obišao čuvenu crkvu Bogorodice Ljeviške, a divne kadrove ove posete pokazao je svojim pratiocima. On je pozirao ispred ove svetinje i podelio sve na mrežama.

Ovaj njegov potez nimalo ne čudi, s obzirom na to da je poznato da pevač veoma poštuje tradiciju i da je okrenut religiji. Dinča je nedavno, za Veliki petak, pokazao kako on i njegova supruga ukrašavaju uskršnja jaja na tradicionalni srpski način.

Foto: Printscreen

Oni su jaja šarali voskom, što je pevač na mrežama opisao kao stari običaj sa Kosova i Metohije.

Koliko mu je vera važna u svakodnevnom životu, govori i činjenica da pravim vrednostima od malih nogu uči svoje troje dece. Tako je nedavno prisustvovao večernjoj liturgiji, gde je uslikao i snimio sina kako u crkvi pali sveću.

"Nemojte ovo sebi da dozvolite"

Podsetimo, Milan se nedavno oglasio na mrežama nakon što je imao problem sa glasnim žicama zbog premorenosti.

Na svu sreću, uz terapiju koju mu je prepisao doktor, pevač je uspešno oporavio glas, te su mu se vratili prepoznatljiva boja i volumen.

Dinča je ovu situaciju iskoristio da se javno obrati kolegama pevačima i posavetuje ih da čuvaju svoje osetljivo grlo i da ne rade po svaku cenu, a nedavno je obišao i Gračanicu.

