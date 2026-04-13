Poznata voditeljka i influenserka iz Bosne i Hercegovine, Hana Hadžiavdagić, otvoreno je govorila o svojoj višegodišnjoj borbi za potomstvo, otkrivši da su ona i njen suprug Tarik doneli tešku odluku da prekinu proces vantelesne oplodnje. Kako je naglasila, njihova ljubav i zajedništvo su im sasvim dovoljni, dok je ujedno oštro kritikovala neprimerene komentare i pritisak društva s kojim se žene često suočavaju kada je u pitanju majčinstvo.

Godinama su ona i njen partner pokušavali da postanu roditelji. Voditeljka je na svom Instagram profilu podelila da su prekinuli sa pokušajima medicinske oplodnje. Na pitanje da li su u procesu i dalje, odgovorila je sledeće.

- Nismo, odustali smo nakon nekoliko neuspelih pokušaja. Imamo jedno drugo i to je nama sasvim dovoljno - rekla je ona.

Komentari okoline

Hana je ovom prilikom skrenula pažnju na ozbiljan nedostatak empatije u društvu, podelivši primere rečenica za koje smatra da bi trebalo potpuno izbaciti iz svakodnevne komunikacije. Kao jedan od najčešćih i najneprijatnijih komentara, izdvojila je upravo onaj s kojim se i sama često suočava:

- Rodi sebi jedno dete. Biće ti žao da ostariš sama - Na ovakve i slične komentare, voditeljka ima jasan stav i poručuje ljudima da "tuđe roditeljstvo nije tvoj projekat".

Snažan brak

Iako su iza njih teški i emotivno iscrpljujući trenuci, brak Hane i Tarika ostao je stabilan i pun međusobne podrške. Voditeljka je nedavno privukla pažnju javnosti kada se pohvalila luksuznom narukvicom vrednom čak 17.000 evra, koju joj je suprug poklonio za godišnjicu braka. Koliko joj je stalo do njega, pokazala je i nedavno na društvenim mrežama, kada je bez zadrške reagovala na uvredljiv komentar jedne korisnice koja je Tarika nazvala „hrčkom“.

