DOK POLICIJA TRAŽI KRISTIJANA I PARTNERA STELE SAVIĆ, ONI SE POJAVILI U CRKVI! Golubović u Hramu sve vreme na telefonu, Paskulov stao ispred njega kao živi zid
Kristijan Golubović dočekao je Vaskrs u Hramu Svetog Save na Vračaru, u šta se uverio i paparaco Kurira.
Rijaliti zvezda je bio u društvu prijatelja Miše Paskulova, partnera pokojne Stele Stanisavljević, čija je misteriozna smrt već nedeljama tema broj jedan u medijima.
Kristijan je sve vreme stajao u zabačenom delu crkve, naslonjen na zid bogomolje, gledajući u telefon. On je sve vreme liturgije s nekim bio na vezi, koga je uporno zvao. Za to vreme Miša je nervozno šetao i stajao ispred i pored rijaliti učesnika, ne dozvoljavajući ljudima da mu se približe.
Podsetimo, u beogradskoj opštini Zvezdara prethodnih dana odigravala se drama koja je uznemirila stanare jedne mirne ulice.
Kako saznajemo na terenu, pripadnici policije pojavili su se na adresi kuće koja je nekad bila u vlasništvu prijateljice Kristijana Golubovića, Stele Stanisavljević, u javnosti poznatoj po prezimenu Savić, čije je beživotno telo pronađeno u ventilacionom otvoru. U toj kući je Stanisavljevićeva svojevremeno živela s porodicom.
Prema rečima očevidaca, policija se raspitivala i za Mišu Paskulova, čoveka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.
- Pre neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova - ispričao nam je jedan komšija, koji je želeo da ostane anoniman, pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vreme deluje napušteno.
Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar delimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan. U to se uverila i ekipa Kurira koju je Kristijan nedavno ugostio u ovoj nekretnini.
Komšije navode da su u poslednje vreme retko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgreva sumnje i nagađanja.
- Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu - zaključio je drugi sagovornik.
Kurir.rs
