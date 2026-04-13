Slušaj vest

Praznična atmosfera povodom Vaskrsa u rijalitiju donela je i jedno potpuno neočekivano iznenađenje koje je momentalno uzburkalo odnose među učesnicima. Tokom podele poklona, posebnu pažnju privukao je dar koji je stigao za Staniju Dobrojević, raskošno srce napravljeno od slatkiša, koje joj je izmamilo osmeh. Ipak, pravo iznenađenje usledilo je ubrzo, kada je otkriveno da iza ovog romantičnog gesta stoji njen bivši partner, Filip Car.

Uz poklon je stigla i poruka koja je pročitana pred svima, a u njoj joj je Car uputio najlepše želje, uz diskretnu dozu emocija i jedan dobronameran, prijateljski savet.

- Stanija, ovo srce ti je stalo od Cara. Hristos Vaskrse. Sve najlepše ti želim, da te sreća prati i nemoj da se svađaš sa ljudima - glasila je čestitka od Cara.

Pogledajte Filipove fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Filip Car se dopisivao s Majom i dok je Aleksandra bila u drugom stanju Foto: Damir Derivšagić, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Printscreen Instagram

Stanija nije skrivala oduševljenje ovim gestom, pa se javno zahvalila Filipu na pažnji, ali je u istom trenutku iskoristila priliku da pecne cimerku Maju Marinković i dodatno podigne tenziju u kući.

Podsetila je i na situaciju od prethodnog dana, ocenjujući da je Majino ponašanje zapravo odraz nerazrešenih emocija koje i dalje gaji prema bivšem partneru. Tom prilikom, Stanija je poručila:

- Hvala mu na tome. Juče sam dobila od Cara tortu sa slikama Maje i mene iz ''Zadruge 5'', pa je Maja morala da šminka Asmina kako bi on mene imitirao. Sve je to zbog sujete prema Caru. Bilo bi mi lakše da je Car pored mene - rekla je Stanija.

Pismo od majke

- Znaš da ne volim ovakve stvari. Došla si da budeš sa nama, a ti si tu i slaviš Uskrsa među ljudima kojima ne pripadaš. Sada imaš sve o čemu si oduvek sanjala. Nemaš potrebu da se bilo kome pravdaš. Previše te je sve tu ponelo. Voli te majka najviše na svetu - glasila je čestitka.

Pogledjte kako je ona izgledala kad je dobila pismo:

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Volim i ja tebe, praštaj, nisam savršena. Ja sam na oca gladijator i žena ratnica. Tu sam gde sam, ovi ljudi ne razumeju rečnik koji si me ti učila. Nazivaju me folirantom kad sam fina. Nosim se sa situacijama kako znam i umem. Za sve moje greške nek mi sudi Bog, a ne ljudi - ispričala je Stanija.

- Rekla si da poznaješ koliko je tvoja majka krhka - nastavio je Darko.

- Ona nikada ne psuje, nikada ne diže ton. Ja sam sigurna da ona plače zbog svega što je moj bivši partner rekao. Nosim se sa situacijom - rekla je Stanija.

BONUS video: