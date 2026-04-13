Slušaj vest

Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan otpočela je privatni posao i otvorila restoran burgera, a velika podrška u svemu što radi joj je porodica.

Nataša je otkrila i kako je zapravo došla na ideju da započne ovaj biznis.

Velika podrška porodice

- Sve je došlo spontano iz ljubavi prema hrani i želji da stvaram nešto svoje. Uvek sam želela da to bude nešto drugačije od ostalih i videla sam potencijal da se burger plasira na mnogo viši nivo. Plasirala sam svoje “Black Angus” meso, zatim od klasičnog fast fuda napravila premium doživljaj i to je vremenom preraslo u veoma ozbiljan posao u kom zaista danas uživam - rekla je ona, naglašavajući da od prvog dana ima podršku oca i majke:

- Imam veliku podršku od roditelja. Oni su tu od prvog dana za mene. Ali ono što mene najviše raduje što su oni prepoznali moj potencijal za rad. Zatim su mi napravili malu farmicu goveda gde sam ja zaokružila celu svoju priču i distribuirala svoje meso.

Pogledajte njene fotografije od ranije:

1/8 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Sve kreće iz porodice, ističe Nataša, a nije nepoznanica da je familija Rodić i te kako radna.

Najviše uživa da sprema hranu za voljene

- Sve ide iz porodice. Ceo život smo u mesnoj industriji - rekla je ona, a na pitanje kakva je domaćica, Nataša kaže:

- Obožavam da kuvam, ali baš obožavam. Ali ono u čemu ja najviše uživam jeste kad spremam hranu za ljude koje volim da gledam kako oni uživaju u toj hrani. To me najviše raduje - rekla je ona, ističući odakle se rodila ljubav prema hrani i kuhinji:

- To potiče od majke i bake, one su vrhunske kuvarice, njihovu hranu ništa nije moglo da mi zameni i maštala sam da ću umeti da kuvam kao one, tako je krenula ljubav prema kuhinji. Nikad se nisam bavila poljoprivrednim poslovima - iskrena je.

Kao student se odvojila od roditelja - Ja sam neko ko stvarno voli puno da putuje. Imala sam priliku da se upoznam sa raznim kuhinjama sveta. Tokom boravka u Americi imala sam priliku da probam pravu burger kulturu gde sam se zaljubila u sve to i to sam se trudila da prenesem u Srbiju i Beograd i uživamo u slanišima.

Još kao student se odvojila od roditelja, živela je najpre u Novom Sadu i već osam godina živi u Beogradu.

- Iskreno smatram to kao neki prirodni proces. Ja sam i studirala u Novom Sadu, tako da to je od ranijih od u ranijem periodu se već desilo. Tako da nije bilo teško odvojiti se od roditelja.

Pogledajte njene slike sa sestrama:

1/5 Vidi galeriju BOGDANA I NATAŠA RODIĆ BLISTAJU NA BOJANINOJ SVADBI! Sestre u TOP izdanjima, Ražnatovićka cela u KRISTALIMA! VESELO (VIDEO) Foto: Nenad Kostić

Bogdanina i Bojanina sestra je nedavno proslavila rođendan, a onda je podelila rođendanske želje.

- Pa uvek je to spoj privatnog i poslovnog, ali pre svega je uvek zdravlje, ovaj zatim mir, a nakon toga dolazi neki kontinuirani rast da zadržim svoj brend, da budem dobra, najbolja u tome, da pomeram granice što bi rekli.

O javnom životu

- Pa iskreno nisam neko ko je to želeo po svaku cenu, ali što bi rekli “Tu sam gde sam”. Trudim se da budem svoja. U mom životu se ništa nije promenilo, sve je isto. Ne libim se ni jednog posla da radim. Jednostavno radim ono što u čemu uživam, ali ipak me najviše raduje kad pišu o mojim poslovnim uspesima - rekla je ona, otkrivajući da li se plašila da će biti gubitka kada je otpočela svoj biznis:

- Ugostiteljstvo je veliki rizik, svi su mi govorili od prvog dana, naredne tri godine oprosti se sa profitom, kod mene se ispostavilo drugačije, ja sam stvarno zadovoljna - iskrena je.

1/6 Vidi galeriju Nataša Rodić dekolteom izazvala haos na mrežama Foto: Printscrean

Još kao mala zarađivala svoj novac

- Sa pet godina, kroz hobi, kao deca smo sami počeli da zarađujemo, prodavali smo bombone, to je bilo ono slatko dečije iskustvo - rekla je ona i dodala:

- Naši roditelji su se trudili da nam obezbede bezbrižno detinjstvo, a mala sredina nas je naučila pravim vrednostima. Naučili smo da se vrednim radom borimo kroz život, tako da je detinjstvo bilo prelepo.

Ovako sebe vidi kroz pet godina

- Vidim sebe ostvarenu i privatno i poslovno. Moj restoran je postavio čvrste temelje, vidim sebe kao nekog ko je stvorio franšize na kojima već uveliko radim. Svako želi porodicu, ali to je nešto što ne možemo da planiramo ni na šta ne možemo da utičemo.

O sestrama i zetovima

Na pitanje da li je teško biti sestra Bojane Šijan i Bogdane Ražnatović, ona je dala odgovor.

- Ne mogu to da svrstam u kategoriju “teško”, to je prelepo, svoje sestre mnogo volim. One su izrasle u divne i kvalitetne ljude pre svega, divne su majke, supruge, ponosim se njima. Kao mlađe smo jedna drugoj uvek pozajmljivale garderobu, postojale su i svađe oko garderobe, ali smo se lepo slagale. Smatram da su moje sestre moji najveći prijatelji i jedine osobe na svetu kojima sve mogu da kažem bez da će me osuđivati i propitivati - rekla je ona i dodala:

1/5 Vidi galeriju Bogdana Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

- Stignemo da se okupimo uvek, nama ne treba puno povoda, uvek je tu dobra pesma, po koja čašica razgovora, uvek veselo. U Titelu se najčešće okupljamo, roditelji nas uvek zovu. Najsrećnija sam tetka i jedva čekam jednu devojčicu, nadam se uskoro - rekla je ona sa širokom osmehom.

Nataša je uvek rado viđen u porodici Ražnatović i Šijan, pa je rekla kolika je to odgovornost.

- Gledam da izgradim sebe, ali naravno da je odgovornost kada me povezuju sa porodicom Ražnatović i Šijan, trudim se da budem svoja - rekla je ona, a na pitanje kolika podrška su joj sestre u poslu kaže:

- U poslu kojim se bavim konkretno nažalost, ne mogu da mi budu podrška, jer one imaju svoje porodice, poslove, ali kao moralna podrška su uvek tu.

Natašini gosti u restoranu su neretko i njeni zetovi - Veljko Ražnatović i Mirko Šijan, a za njih ima samo reči hvale.

Kurir.rs / blic

BONUS video: