Povodom uskršnjih praznika, voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi zadrugarima podelio poklone i pročitao čestitke njihovih porodica. Pravo emotivno iznenađenje usledilo je kada je na red došao Miki Dudić, kome je stiglo dugoočekivano pismo od majke Zlate.

Miki je stao pred cimere i krenuo da čita poruke najmilijih, a Zlatine reči odjeknule su imanjem i svima stavile do znanja koliko čvrst odnos imaju majka i sin.

Ona mu je poručila da nema razloga za brigu.

- Sine, ponosna sam na tebe i tvoje učešće. Kod kuće je sve super, vidim da se brineš oko nekih stvari, ali nema potrebe jer mi smo uvek živeli jedno za drugo i to će uvek tako i ostati. Jedva čekam da te vidim i zagrlim, voli te tvoja majka - glasila je Zlatina poruka.

Pored emotivne poruke od majke Zlate, pismo mu je poslala i ćerka.

- Dragi tata, Hristos Voskrese i proslavi ga u miru, ljubavi i sreći kao što ćemo i mi. Puno pozdrava i poljubaca imaš od Nade i ljudi sa Instagram stranice - glasila je poruka Mikijeve ćerke."

Hasan mu je kratko, ali snažno poručio:

- Sine, ponosan sam na tebe i samo do kraja budi to što jesi. Tvoj tata - glasila je Hasanova poruka.

Međutim, i pored dirljivih poruka oca, majke i ćerke, svi su primetili jedan veliki izostanak – od Peje i Ene Čolić nije bilo ni traga, ni glasa za Uskrs. Voditelja Darka Tanasijevića zanimalo je kako Miki gleda na ovu situaciju.

- Da li si očekivao Pejinu čestitku ? - upitao je Darko.

Miki je tada ponovo dokazao koliko je vezan za majku Zlatu i koliko se oslanja isključivo na njene reči:

- Pa jesam, ali Zlata bi mi sigurno dala neki signal da nešto nije u redu - rekao je Miki.

Zlata o Mikijevoj akciji sa deceniju i po mlađom

Folk pevačica Zlata Petrović oglasila se nakon što je njen sin, muzičar Miki Dudić (41), imao vrelu akciju u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" sa četrnaest godina mlađom učesnicom Sarom Stojanović (27).

Miki i Sara su se prepustili strastima, čime se on upisao kao peti učesnik koji je imao intimne odnose sa njom u devetoj sezoni ovog rijalitija.

Zlata u prvom trenutku nije znala šta se desilo u Zadruzi 9 Eliti jer je bila na rođendanu, te je za akciju svog sina saznala direktno od novinara.

- Sad ste me obradovali, iskrena da budem, kad ste me pozvali ja se odmah zabrinula da se nije potukao, da se nije desilo nešto slično... Ovo me je sad obradovalo (smeh).