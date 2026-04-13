Policija je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu svojevremeno podnela krivičnu prijavu protiv Ane V. , bivše devojke Miće Jovanovića, osnivača Univerziteta "Megatrend", zbog sumnje da ga je opljačkala i iz njegove kuće na Dedinju odnela skoro pet kilograma zlata, skupoceni "roleks", ženski sat "šafhauzen", zlatni lanac, masonski medaljon, zlatnike i starorimske novčiće!

Podsetimo, Jovanović je početkom avgusta 2023. godine prijavio krađu policiji, ali za daleko manje zlata nego što je na kraju utvrđeno da je odneto iz kuće.

Kako je Kurir tada saznao, sumnja se da je Jovanovićeva bivša devojka 26. jula kada on nije bio kod kuće, došla svojim BMW-om X6, javila se obezbeđenjeu, otključala vrata originalnim ključem koji je imala od ranije i šifrom koju je znala otvorila sef u kući i iz njega uzela ključ metalne kase u kojoj je Jovanović čuvao zlato.

Foto: Dado Đilas, Printscreen

- Iz njega je, kako se sumnja, odnela mnogo više zlata nego što se sumnjalo u početku, osim zlatinih poluga vrednih skor 265.000 evra i sata "rolex", vrednog 45.000 evra, uzela je i sat vredan oko 15.000 evra, muški zlatni lanac težine oko 200 grama, masonski medaljon od zlata, 40 starorimskih novčića i šest američkih zlatnika, od kojih je svaki težine 50 do 100 grama - pričao je tada izvor Kurira.

Mića odmah prijavio sve policiji

Uvek u žiži interesovanja Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kako je Kurir ekskluzivno otkrio, Mića Jovanović u prvoj prijavi policiji naveo i da je "roleksu" koji je ukraden limitirane serije "daj end dejt", koji ima veliku kolekcionarsku vrednost i košta najmanje 45.000 evra.

- Na poleđini sata je ugravirano "Milici za 30. rođendan i 10 godina vernosti. To je bio moj poklon bivšoj ženi - navodno je u prijavi napisao Mića Megatrend.

Naveo je da je dok je on bio na putu u inostranstvu, otvorila sef i ukrala zlatne poluge.

Policiju je obavestio i da mu je Ana V. , kada je pozvao, rekla da je sat "preradila".

- Rekla mi je da je skinula poklopac sa sata, stavila drugi i napisala sličnu posvetu, ali umesto imena Milica, stavila je svoje ime - naveo je Mića Megatrendu u prijavi policiji 2023.godine.

Ovu prijavu, međutim, kasnije istog dana je povukao, ali je onda za medije objasnio da je posle povlačenja prijave, ponovo prijavio tada već bivšu emotivnu partnerku s kojom je u vezi bio 10 godina.

- Ja sam prijavio prvo, pa sam povukao, sve dok nisam video sigurnosne kamere i video da je u celoj toj akciji učestvovala i njena drugarica koja je veliko zlo. Prijavio sam i nju i njenu drugaricu - pričao je Jovanović.

Krađa se desila dok je bio na putu

Biznismen je slab na lepe žene Foto: Kurir Televizija, Kurir, Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Objasnio je da je krađu ustanovio kada se vratio sa puta iz Francuske.

- 29. jula sam došao za Beograd utvrdio to, bio sam u dilemi da li da prijavim. Pa sam povukao, a kada sam video tu drugu devojku na kameri sam opet prijavio 1. avgusta. Mislim da se to planiralo malo duže, pa su uradile kada sam otišao na put - ispričao je Jovanović.

Kako smo tada saznali, na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera utvrđeno je da je Ana V. u kući provela nekoliko sati sa drugaricom, a da je potom u gepek svog BMW-a stavila vredne stvari koje je iznela iz kuće.

Jovanović je tek u septembru otkrio da mu osim satova i zlatnih poluga, nedostaju i zlatnici kao i lanac i masonski medaljon.

